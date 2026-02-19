menu hamburguer
Lance! Biz

Elenco do Flamengo é 5 vezes mais valioso que o do Lanús

Rubro Negro foi campeão da Recopa em 2020 e vice em 2023

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 19/02/2026
14:00
Lucas Paquetá marcou em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraLucas Paquetá marcou em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Em busca da taça da Recopa Sul-Americana, Flamengo viajou à Argentina para enfrentar o Lanús, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). De acordo com a plataforma alemã "Transfermarkt", especializada em valores de mercado, o Rubro Negro vale mais de cinco vezes os valores do time argentino. A volta da final acontecerá na próxima quinta-feira, no mesmo horário, no Maracanã.

Enquanto o Flamengo está estimado em 223,70 milhões de euros (R$ 1,386 bilhão), o Lanús tem um plantel avaliado em 43,80 milhões de euros (R$ 271,56 milhões). Lucas Paquetá, contratação mais recente do time carioca e a mais cara da história do futebol brasileiro, vale, sozinho, 35 milhões de euros (R$ 217 milhões). Este número representa 79,9% de todo o elenco do Lanús.

10 jogadores mais valiosos do Flamengo

    1.
  1. Lucas Paquetá – 35 milhões de euros (R$ 217,00 milhões)
    2. 2.
  2. Samuel Lino – 20 milhões de euros (R$ 124,00 milhões)
    3. 3.
  3. Pedro – 18 milhões de euros (R$ 111,60 milhões)
    4. 4.
  4. Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões)
    5. 5.
  5. Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões)
    6. 6.
  6. Agustín Rossi – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões)
    7. 7.
  7. Léo Pereira – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões)
    8. 8.
  8. Vitão – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões)
    9. 9.
  9. Nicolás de la Cruz – 9 milhões de euros (R$ 55,80 milhões)
    10. 10.
  10. Jorge Carrascal – 9 milhões de euros (R$ 55,80 milhões)

10 jogadores mais valiosos do Lanús

    1.
  1. Marcelino Moreno – 5 milhões de euros (R$ 31,00 milhões)
    2. 2.
  2. Agustín Medina – 4,5 milhões de euros (R$ 27,90 milhões)
    3. 3.
  3. Rodrigo Castillo – 4 milhões de euros (R$ 24,80 milhões)
    4. 4.
  4. Nahuel Losada – 3,5 milhões de euros (R$ 21,70 milhões)
    5. 5.
  5. Franco Petroli – 3 milhões de euros (R$ 18,60 milhões)
    6. 6.
  6. Sasha Marcich – 3 milhões de euros (R$ 18,60 milhões)
    7. 7.
  7. Dylan Aquino – 2,2 milhões de euros (R$ 13,64 milhões)
    8. 8.
  8. Felipe Peña Biafore – 2 milhões de euros (R$ 12,40 milhões)
    9. 9.
  9. Agustín Cardozo – 2 milhões de euros (R$ 12,40 milhões)
    10. 10.
  10. Ronaldo Dejesús – 1,8 milhões de euros (R$ 11,16 milhões)
Erick Pulgar comemora gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Erick Pulgar comemora gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira as informações de Lanús x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

LANÚS X FLAMENGO
Jogo de ida - Recopa Sul-Americana
📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Ciudad de Lanús, Lanús (ARG)
📺 Onde assistir: Espn e Disney+
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)
Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Pedro (Bruno Henrique).

  
