O Real Madrid informou nesta quinta-feira (19) que enviou à Uefa todas as provas reunidas em sua investigação sobre os incidentes ocorridos na última terça-feira, no Estádio da Luz, durante a partida contra o Benfica pela Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube espanhol concentrou a apuração nos acontecimentos registrados nas arquibancadas. Segundo a investigação interna, torcedores da equipe portuguesa realizaram gestos racistas direcionados a jogadores merengues, especialmente Vini Jr.

continua após a publicidade

A partida chegou a ser temporariamente interrompida após o árbitro François Letexier acionar o protocolo antirracismo. A medida ocorreu depois de o atacante brasileiro denunciar insultos do argentino Gianluca Prestianni. Vini Jr acusa o jogador do Benfica de tê-lo chamado de "macaco".

De acordo com o levantamento feito pelo Real Madrid, o foco principal da documentação enviada à Uefa envolve os episódios registrados nas arquibancadas. O clube considera difícil comprovar os supostos insultos em campo.

continua após a publicidade

Ingressos Champions Assista jogos da Champions League no estádio!

Veja o comunicado do Real Madrid

"O Real Madrid CF comunica que hoje forneceu à Uefa todas as provas disponíveis sobre os incidentes ocorridos na última terça-feira, 17 de fevereiro, na partida da Champions League disputada em Lisboa contra o SL Benfica.

Nosso clube colaborou de maneira ativa com a investigação aberta pela Uefa após os episódios inaceitáveis de racismo vividos durante a partida.

O Real Madrid agradece o respaldo unânime, o apoio e o carinho que o nosso jogador Vini Jr tem recebido de todos os âmbitos do futebol mundial.

O Real Madrid seguirá trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade."

Relembre o caso entre Vini Jr-Prestianni

Vini Jr acusou Prestianni de racismo na partida entre Benfica e Real Madrid, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Na sequência, o árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.

A confusão iniciou após Vini Jr marcar um golaço para abrir o placar em favor do Real Madrid contra o Benfica, no Estádio da Luz. Na sequência, Prestianni iniciou uma confusão com o jogador brasileiro, que culminou na acusação de racismo do camisa sete contra o argentino.

Na comemoração, Vini Jr fez uma dança em frente à bandeirinha de escanteio em direção aos torcedores do Benfica. A atitude do brasileiro lhe rendeu um cartão amarelo, mas também foi o início de uma confusão generalizada.

Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Quando os jogadores retornavam ao meio do campo, Vini Jr e Prestianni seguiam discutindo de forma intensa. Em determinado momento, Prestianni colocou a camisa do Benfica por cima de sua boca, e o brasileiro correu imediatamente na direção do árbitro François Letexier para fazer a denúncia.

Apesar de ter ativado o protocolo de racismo, o árbitro não puniu Prestianni, que seguiu em campo e não levou cartão amarelo. A confusão também inflou os torcedores no Estádio da Luz, que passaram a xingar de forma efusiva Vini Jr.

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.