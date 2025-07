Falecido tragicamente na madrugada desta quinta-feira (3), Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, fez seu último gol da carreira em um momento marcante: no Merseyside Derby contra o Everton, pela Premier League. A partida aconteceu em 2 de abril e terminou com vitória do Liverpool por 1 a 0, graças ao gol decisivo do português aos 12 minutos do segundo tempo.

Confira o vídeo do último gol de Diogo Jota

Diogo Jota, de 28 anos, foi vítima de um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha. O acidente também vitimou seu irmão, André Silva, de 25 anos. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornal espanhol "Marca".

Torcida do Liverpool pede aposentadoria da camisa de Jota

Diogo Jota deixou um legado com a camisa 20 do Liverpool. A notícia se espalhou rapidamente entre os torcedores do Liverpool, clube onde atuava, que fazem um pedido coletivo nas redes sociais para que o número do jogador seja aposentado.

Entre muitos dez, noves, onzes e setes, Diogo Jota escolheu marcar sua história no futebol com a camisa 20. O atacante se juntou o Liverpool no ano de 2020 e quatro anos depois, na temporada 2024/2025, se fez importante na conquista do 20º título dos Reds da primeira divisão da Inglaterra, com Arne Slot.

Além do simbólico 20º título de campeão inglês, pelo clube, Jota também conquistou uma Copa da Inglaterra (2022), duas taças da liga (2022 e 2024).

Torcedores pedem que número de Diogo Jota no Liverpool seja aposentado - último gol do atacante foi contra o rival Everton (Foto: Reprodução)

A torcida do Liverpool iniciou algumas homenagens a Diogo Jota. Em local próximo ao Anfield, aficionados dos Reds colocaram algumas coroas de flores como espécie de tributo ao eterno camisa 20. Os ramos foram acompanhados com pequenos bilhetes que enviavam mensagens de agradecimento ao legado do atleta e à família.

As homenagens foram prestadas do lado de fora do Hillsborough Memorial, lugar de significado semelhante para o clube. O local é uma espécie de celebração as vítimas do desastre ocorrido em abril de 1989, quando 96 torcedores - posteriormente, um 97º faleceu por conta das sequelas - morreram em esmagamento após superlotação de um setor do estádio homônimo ao memorial, na semifinal da Copa da Inglaterra, entre Liverpool e Nottingham Forest.

