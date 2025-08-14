AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (14) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela do verão europeu em 14 de agosto
- Matéria
- Mais Notícias
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta quinta-feira (14) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Mastantuono ✅ Real Madrid
Uma das joias argentinas, Franco Mastantuono passou por exames médicos e assinou contrato com o Real Madrid. O jogador assumirá a camisa 30 da equipe merengue e será apresentado nesta quinta-feira (14).
Tottenham 🗣️ Crystal Palace
O Tottenham está preparado para abrir conversas formais com o Crystal Palace pela contratação de Eberechi Eze. O atacante é um dos principais jogadores ingleses da atualidade e está empolgado com a possibilidade de se transferir para os Spurs caso ambos os clubes encontrem um denominador comum em termos de valores.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa
Premier League (Inglaterra)
- Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Serie A (Itália)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)
Bundesliga (Alemanha)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Ligue 1 (França)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias