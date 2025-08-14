menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (14) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela do verão europeu em 14 de agosto

Franco Mastantuono faz exames médicos no Real Madrid
imagem cameraFranco Mastantuono faz exames médicos no Real Madrid (Foto: Divulgação)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
08:27
  Mais Notícias

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta quinta-feira (14) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mastantuono ✅ Real Madrid

Uma das joias argentinas, Franco Mastantuono passou por exames médicos e assinou contrato com o Real Madrid. O jogador assumirá a camisa 30 da equipe merengue e será apresentado nesta quinta-feira (14).

Tottenham 🗣️ Crystal Palace

O Tottenham está preparado para abrir conversas formais com o Crystal Palace pela contratação de Eberechi Eze. O atacante é um dos principais jogadores ingleses da atualidade e está empolgado com a possibilidade de se transferir para os Spurs caso ambos os clubes encontrem um denominador comum em termos de valores.

Eze e Konate disputam bola em Liverpool x Crystal Palace (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Eze e Konate disputam bola em Liverpool x Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

  • Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

  Mais Notícias