Lance! Biz

PSG recebe premiação milionária com título da Supercopa da Europa

Clube francês abre a temporada faturando alto

PSG conquista a Supercopa da Europa diante do Tottenham em Udine, na Itália (Foto: Franck Fife / AFP)
imagem cameraPSG conquista a Supercopa da Europa diante do Tottenham em Udine, na Itália (Foto: Franck Fife / AFP)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
10:24
  Matéria
  Mais Notícias

O PSG conquistou a Supercopa da Europa ao vencer o Tottenham nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O título reforça ainda mais os cofres do clube.

A equipe de Ousmane Dembélé, Vitinha e companhia faturou 4 milhões de euros apenas pela participação na competição e recebeu mais 1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões na cotação atual) pelo título.

A premiação segue sendo relevante para o clube: em 2025, o PSG, comandado por Luís Enrique, faturou 1,2 milhão de euros com a Copa da França, 60 milhões de euros com a Ligue 1, 83 milhões de euros com a Champions League e US$ 107,525 milhões ao chegar à final do Mundial de Clubes, totalizando cerca de 251 milhões de euros na temporada.

Como foi a partida entre PSG e Tottenham?

Na etapa inicial, o Tottenham conseguiu ter as melhores chances da partida, enquanto o PSG entrou em campo em um ritmo muito lento. Na primeira boa oportunidade, Richarlison recebeu um passe em profundidade de Kudus e bateu de fora da área para grande defesa de Chevalier.

Aos 38 minutos, João Palhinha aproveitou uma boa levantada na área e bateu de voleio para um milagre de Chevalier antes da bola tocar no travessão e voltar nos pés de Van de Ven, que finalizou e estufou as redes para abrir o placar para os Spurs.

Na volta do intervalo, o Tottenham seguiu pressionando o PSG. No primeiro lance do segundo tempo, Richarlison obrigou Chevalier a fazer nova defesa. E aos dois minutos, Romero aproveitou uma cobrança de falta na área, surgiu livre de marcação, cabeceou e contribuiu com um frango do goleiro para ampliar o marcador para os ingleses.

Dembélé e Gonçalo Ramos comemoram gol do empate do PSG sobre o Tottenham na Supercopa da Europa
Dembélé e Gonçalo Ramos comemoram gol do empate do PSG sobre o Tottenham na Supercopa da Europa (Foto: Franck Fife/AFP)

Aos 20 minutos, os franceses responderam com uma jogada individual de Doué, que encontrou espaço de fora da área e bateu para boa intervenção de Vicario. Após muita pressão, o PSG chegou ao empate aos 39 minutos com Kang-in Lee soltando uma bomba de canhota no cantinho. E nos acréscimos, Dembélé foi acionado pela direita, cruzou na área e Gonçalo Ramos cabeceou para empatar a partida aos 48 minutos.

O que vem por aí?

No sábado (16), o Tottenham recebe o Burnley pela estreia da Premier League, às 11h (de Brasília). Por outro lado, o PSG visita o Nantes, no domingo (17), pela 1ª rodada da Ligue 1, às 15h45 (de Brasília).

  Matéria
  Mais Notícias