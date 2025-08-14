menu hamburguer
Jornal espanhol detona astro do Flamengo após Libertadores: ‘Não precisa’

Rubro-Negro venceu o Internacional por 1 a 0 no Maracanã

flamengo internacional
imagem cameraFlamengo antes da partida na Libertadores de 2025 (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/08/2025
11:06
  • Matéria
O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (13), no Maracanã, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Libertadores. O gol da partida foi marcado por Bruno Henrique, de cabeça, ainda no primeiro tempo. No entanto, a ausência de protagonismo de um craque em campo entrou em evidência na mídia internacional especializada após a partida.

Trata-se de Saúl, uma das quatro contratações do clube nesta janela de transferências. Com ampla experiência no futebol europeu, especialmente por sua longa trajetória no Atlético de Madrid, o jogador chegou ao Brasil cercado de expectativas.

No entanto, o meio-campista permaneceu no banco de reservas ao longo dos 90 minutos. A situação aconteceu pela segunda vez consecutiva. Jorge Carrascal passou à frente dos jogadores selecionados por Filipe Luís e fez sua estreia ao entrar no segundo tempo, substituindo o titular Gonzalo Plata.

Confira a repercussão do jornal espanhol "As" 📰

— O Flamengo deu o primeiro passo rumo às quartas de final da Copa Libertadores com uma vitória sobre o Internacional no Maracanã, onde Ancelotti estava presente para monitorar diversos jogadores atuais e futuros. Bruno Henrique marcou o gol da vitória, e Saúl ficou de fora pela segunda partida consecutiva, apesar da ausência de De Arrascaeta. O estreante Carrascal já o ultrapassou na escalação titular — escreveu o "As", em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino.

COPA LIBERTADORES 2025, FLAMENGO X INTERNACIONAL
Jorge Carrascal, novo jogador do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O jogo de volta acontece às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta (20), no Beira-Rio. Com o resultado do Rio, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate. Por outro lado, o Colorado precisa vencer por dois gols ou mais. Quem passar às quartas de final pega o vencedor do duelo entre Estudiantes, da Argentina, e Cerro Porteño, do Paraguai. Na ida, a equipe argentina venceu por 1 a 0, em Assunção.

