Liverpool vence Everton e fica perto do título da Premier League

O Liverpool venceu o Everton por 1 a 0 nesta quarta-feira (2) e se isolou na liderança da Premier League. No Dérbi de Merseyside, os Reds tiveram 17 finalizações, porém apenas em uma oportunidade superaram o goleiro Pickford.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jake O'Brien (à esquerda) e Luis Diaz (à direita) disputam bola no confronto entre Liverpool e Everton pela 30ª rodada da Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

O líder Liverpool conseguiu se isolar ainda mais no topo da tabela e alcançou os 73 pontos, 12 a mais que o segundo colocado, o Arsenal. Com os três pontos conquistados sobre seu maior rival, o time de Anfield precisa de mais quatro vitórias para erguer o seu segundo título de Premier League.

continua após a publicidade

O Everton, por outro lado, estacionou na 15ª colocação do Campeonato Inglês. No entanto, com 14 pontos à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o clube não corre riscos de cair para a segunda divisão.

➡️Ídolo da Inglaterra defende movimento de Arnold para o Real Madrid: ‘Jogo limpo para ele’

Como foi o jogo?

A partida começou com o time do Liverpool trocando passes na área de ataque, procurando por brechas na defesa adversária. A primeira chance perigosa foi aos 13 minutos de jogo, após falta de Szoboszlai passar à direita do goleiro Pickford. Instantes depois, o Everton arrumou um contra-ataque que terminou em gol, porém foi anulado por impedimento. O clube visitante ainda conseguiu acertar uma bola na trave dos Reds antes do final da primeira etapa.

continua após a publicidade

Mohamed Salah em disputa com Idrissa Gueye durante a partida entre Liverpool e Everton pela Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

O time de Arne Slot decidiu entrar de forma diferente para a segunda etapa. Com uma intensidade mais alta, o Liverpool criou uma grande chance nos primeiros minutos com Gravenberch, após o meia arriscar um chute fora da área e parar nas mãos de Pickford. Aos 56, Diogo Jota fez uma grande jogada ao limpar dois marcadores e chutar no contrapé do goleiro rival, abrindo o placar do jogo.

Com 75% de posse de bola, o Liverpool controlou o jogo no final da partida e conseguiu manter o resultado positivo.