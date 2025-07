O mundo do futebol acordou um pouco mais triste nesta quinta-feira (3) com as informações do falecimento de Diogo Jota. O atacante morreu aos 28 anos, vítima de um acidente de carro junto ao seu irmão, André Silva, de 25, que também foi a óbito.

Assim como o irmão mais velho, André também era jogador profissional e atuava como meia-atacante no Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa.

Natural de Gondomar, na região metropolitana do Porto, André nasceu em 28 de abril de 2000. Na última temporada, ele disputou 32 partidas pelo Penafiel, com dois gols e duas assistências. Ao longo da carreira, foram 143 jogos, 21 bolas na rede e quatro passes decisivos.

Com passagem pelas categorias de base do Porto, André defendeu ainda as camisas de Boavista, Famalicão e Gondomar, antes de se firmar no clube do segundo escalão nacional, onde estava prestes a iniciar sua terceira temporada — a última sob contrato, com término previsto para junho de 2026.

O acidente tira a vida de dois talentos do futebol português e deixa uma marca profunda no esporte europeu. O Penafiel, clube que André defendia, se pronunciou após o falecimento do atleta.

Veja a homenagem do Penafiel a André Silva:

— O Futebol Clube Penafiel manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento trágico de André Silva e do seu irmão Diogo Jota, vítimas de um acidente de viação ocorrido nas últimas horas. A perda de duas vidas tão jovens e ligadas ao mundo do futebol enche-nos de dor e consternação. Neste momento tão difícil, o Futebol Clube Penafiel endereça as mais sinceras condolências à família, amigos e a todos aqueles que partilharam com André e Diogo momentos de vida e de paixão pelo desporto. O clube decretará luto oficial e prestará homenagem nos próximos compromissos desportivos — escreveu o clube em nota publicada nas redes sociais.

