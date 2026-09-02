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Matheus Martins nega problemas físicos e reprova decisão do Dinamo Moscou

Clube russo também emite nota "justificando" negociações terem sido encerradas

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 09:04
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Matheus Martins Botafogo
Matheus Martins foi reprovado nos exames do Dínamo Moscou e retorna ao Botafogo (Foto: Lance!)

Negociado com o Dinamo Moscou, o atacante Matheus Martins, do Botafogo, não foi aprovado nos exames médicos realizados pelo clube já na Rússia. Com a negativa antes dos contratos serem assinados, o atacante retorna ao Glorioso. Na manhã desta quarta-feira (2), o jogador se pronunciou por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais de sua assessoria. Confira:

"Foi com muita surpresa que recebi a notícia da minha reprovação nos exames médicos no Dínamo. Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entrei em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias. Quero deixar claro que discordo completamente da decisão médica do clube russo, que, coincidentemente, adotou a mesma postura com um outro jogador que chegou aqui junto comigo. Sigo minha carreira como sempre fiz: com dedicação e buscando sempre a minha melhor versão".

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Internamente, o Botafogo também garante que tem robusta lista de exames médicos de Matheus Martins e se colocou à disposição com seu departamento médico para entender o diagnóstico dos russos. O Alvinegro discorda do diagnóstico apresentado, já que o atacante vinha atuando normalmente ao longo da temporada.

Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou
Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

Dinamo Moscou se pronuncia sobre recusas a Matheus Martins e Gonzalo Plata

Além do jogador do Botafogo, o clube russo também se pronunciou sobre o caso em nota oficial. Leia abaixo:

"No domingo, 30 de agosto, os jogadores Gonzalo Plata e Matheus Martins, com a autorização de seus clubes, Flamengo e Botafogo, chegaram a Moscou para a etapa final das negociações e para realizar outros procedimentos relacionados a uma possível transferência. Ao final, por uma série de motivos, o Dínamo tomou uma decisão pautada pelos interesses de longo prazo do clube: não realizar as transferências desses jogadores. Dentro dos acordos estabelecidos entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornam ao Brasil para se reapresentarem às suas respectivas equipes. O Dínamo continua trabalhando ativamente no mercado de transferências com o objetivo de reforçar o elenco durante a atual janela de transferências."

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➡️ Após reprovar Matheus Martins e Plata, Dínamo acerta com chileno

Conforme apurou a reportagem do Lance!, o Botafogo estuda medidas cabíveis e deve acionar o Dínamo Moscou na justiça por utilização indevida da imagem do jogador, tanto no aeroporto quanto em veículos da imprensa russa.

No Flamengo, a reação de estranheza com a notícia foi similar à do rival de General Severiano. O atacante rubro-negro Gonzalo Plata também foi reprovado nos exames médicos do Dinamo e retornou ao Flamengo.

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