Onde assistir aos playoffs da Champions League: jogos e transmissões
Fenerbahçe x Lyon é o destaque dos playoffs, que ainda têm Bodø/Glimt e Celtic na disputa por uma vaga na fase de liga
Os playoffs da Champions League começam nesta terça-feira (18) e colocam 14 equipes em campo em busca de uma vaga na fase de ligas da principal competição de clubes da Europa. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. Os jogos de ida dos playoffs acontecem entre terça (18) e quarta-feira (19).
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Entre os destaques da rodada está o duelo entre Fenerbahçe e Lyon, que se enfrentam nesta terça-feira, às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão da TNT, da HBO Max e do YouTube da TNT Sports Brasil.
Sensação da última Champions League, o Bodø/Glimt também está na disputa por uma vaga na fase de ligas. Na edição passada, a equipe norueguesa chegou às oitavas de final após eliminar a Inter de Milão nos playoffs de acesso.
Na fase de liga, o Bodø/Glimt ainda surpreendeu ao vencer Manchester City e Atlético de Madrid. A equipe só foi eliminada nas oitavas de final pelo Sporting, de Portugal.
O Celtic é o único campeão da Champions League entre as equipes que ainda lutam por uma vaga na fase de ligas. O clube escocês conquistou seu único título na temporada 1966/67, ao derrotar a Inter de Milão na decisão.
Agora, o Celtic precisa superar o LASK nos playoffs para garantir presença na próxima edição da competição.
Confira onde assistir a todas as partidas.
Terça-feira (18)
15h — Fenerbahçe x Lyon
Transmissão: TNT, HBO Max e YouTube da TNT Sports Brasil
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15h45 — Dínamo Zagreb x Viking
Transmissão: Space e HBO Max
15h45 — Levski Sofia x AEK
Transmissão: HBO Max
Quarta-feira (19)
15h — N.E.C. x Bodø/Glimt
Transmissão: TNT, HBO Max e YouTube da TNT Sports Brasil
15h45 — Celtic x LASK
Transmissão: Space e HBO Max
15h45 — Slovan Bratislava x Celje
Transmissão: HBO Max
15h45 — Hapoel Be'er Sheva x Sabah
Transmissão: HBO Max
Como funciona o playoff da Champions League?
Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, haverá prorrogação. Se a igualdade permanecer, a vaga será definida nos pênaltis. Não há critério de gol fora de casa.
Os sete vencedores dos playoffs vão garantir uma vaga na fase de ligas da Champions League e se juntarão aos outros 29 clubes que já estão classificados diretamente para essa etapa. As vagas diretas foram conquistadas de acordo com o desempenho das equipes nos campeonatos nacionais e pelo coeficiente da Uefa.
Quando será o sorteio da Champions League?
O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 será realizado no dia 27 de agosto, às 13h (horário de Brasília). A fase de liga da competição terá início em 8 de setembro.
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