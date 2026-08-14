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Diniz lamenta saída de Memphis do Corinthians e desabafa: 'Decepcionado'

Treinador detalha bastidores da saída do jogador holandês

PorGuilherme LesnokRosário (ARG)
14/08/2026 00:13
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Fernando Diniz, técnico do Corinthians
Fernando Diniz lamentou a saída de Memphis Depay (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

O Corinthians empatou em 0 a 0 com o Rosario Central, pela Libertadores, no jogo de ida das oitavas de final da competição. Apesar do resultado, o principal assunto após a partida foi a saída de Memphis Depay.

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Questionado sobre a saída do jogador, que não teve o contrato renovado após o presidente Osmar Stabile desistir das negociações, o técnico Fernando Diniz lamentou o desfecho e destacou a relação criada pelo atacante durante os dois anos no clube.

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— Eu fiquei triste com o desfecho. Jogador com quem eu tinha uma vontade grande de trabalhar. Os meus contatos foram de muita qualidade, de entendimento. Eu, de fato, fiquei decepcionado pelo desfecho. Eu não esperava. Naquele momento, o CT estava fechado. Uma pena para mim, Corinthians, jogadores... Eu tinha muito gosto de trabalhar com o Memphis. Infelizmente, não foi dessa vez — disse Diniz na coletiva.

Diniz admitiu que a saída de Memphis gerou frustração entre jogadores e membros da comissão técnica, mas ressaltou que o elenco transformou o momento de tristeza em motivação para a partida contra o Rosario Central. 

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— Meu sentimento de tristeza, mas não afetou para o jogo porque eu não sabia se ele teria condições para jogar. Era uma permanência para dois anos... Contratação que ia render frutos. A opção de não trocar hoje é que o time jogava bem. Colocar um jogador frio, eu não via que teria melhora. Não era o que o jogo estava pedindo — seguiu.

— Eu acho que todo mundo sentiu. Do Marcelo, Júlio César, os jogadores. Memphis ficou dois anos, além dos títulos, criou relação. Todo mundo estava esperando. Então, teve frustração, mas, quando tem algo que foge do nosso controle, temos que nos unir mais. A imensa maioria teve entrega, doação. Fizeram de um evento triste uma motivação — completou.

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Ao ser questionado sobre a possibilidade de as negociações serem retomadas, Diniz foi contundente. 

—Eu não tenho notícias. Mas, se puder contar com ele, seria ótimo — concluiu.

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay deixou o Corinthians após não ter o contrato renovado (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis detonou dirigentes

Memphis utilizou os stories do Instagram para republicar sua nota e marcou diretamente o perfil do presidente Osmar Stabile, sinalizando que as críticas são direcionadas especificamente à cúpula do clube.

Memphis revelou estar decepcionado ao saber da decisão do Corinthians e afirmou que a renovação havia sido explicitamente acordada não apenas pelo presidente, mas também pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do Timão.

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➡️ Memphis se vê traído e pode levar Corinthians à Fifa

O jogador destacou que sempre manteve o respeito pela instituição durante o processo, mas que agora se sente forçado a agir com firmeza para proteger seus interesses.

O tom da mensagem subiu quando o atacante afirmou que o que chamou de "comportamento inaceitável" não passará impune. "Fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", declarou o atleta, indicando que deve buscar medidas legais contra o Corinthians nos próximos dias.

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