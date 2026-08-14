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Análise: Corinthians aprende com erros, segura Rosario e mira decisão em casa

Timão aposta na força defensiva e terá apoio da torcida para buscar a classificação às quartas de final

PorGuilherme LesnokRosário (ARG)
14/08/2026 06:00
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Fernando Diniz, técnico do Corinthians
Fernando Diniz destacou a evolução do Corinthians na postura defensiva (Foto: Agência Corinthians)

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O Corinthians foi até o Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, com uma missão clara: evitar os erros cometidos diante do Internacional, pela Copa do Brasil, e voltar para São Paulo com a classificação às quartas de final da Libertadores em aberto. O empate em 0 a 0, na noite desta quinta-feira (13), cumpriu o objetivo.

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Diante de um Rosario Central empurrado pela torcida, o Corinthians teve menos posse de bola e foi pressionado durante boa parte da partida. Os argentinos terminaram o jogo com 57% de posse, 16 finalizações e 12 escanteios, enquanto o Timão teve 43% da bola e chutou apenas cinco vezes.

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A diferença, porém, não se refletiu em oportunidades claras. O Rosario Central não teve nenhuma grande chance, situação em que um jogador apresenta alta probabilidade de marcar, como em um lance cara a cara com o goleiro, enquanto o Corinthians criou uma, na finalização de Kaio César. Os números são do Sofascore.

Estádio Gigante de Arroyito durante Rosario Central x Corinthians
Corinthians segurou a pressão do Gigante de Arroyito e saiu de Rosário com o empate (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Nos gols esperados (xG), métrica que estima a probabilidade de uma finalização terminar em gol, as equipes terminaram empatadas em 0,43. O dado mostra que, apesar do maior volume ofensivo, o Rosario Central não conseguiu transformar a pressão em chances de alto risco para o Corinthians.

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— Contra o Inter, pecamos no comportamento; faltou na ida o que tivemos na volta, em Bragança e hoje: se defender bem e, quando tiver a bola, acelerar o jogo. Foi um erro estratégico. O time soube aprender com aquilo — disse o técnico Fernando Diniz após o jogo.

Defesa vive noite quase perfeita

O principal mérito do Corinthians em Rosário esteve na organização sem a bola. Mesmo pressionado pelo adversário e jogando em um ambiente hostil, o time conseguiu proteger a própria área e limitar as oportunidades do Rosario Central.

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Os números mostram a eficiência do sistema defensivo. O Corinthians terminou a partida com 26 desarmes, 17 interceptações e 56 cortes, além de recuperar 45 bolas. Também levou vantagem nos duelos, vencendo 52% das disputas no chão e 59% das disputas aéreas.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians
Hugo Souza foi importante para o Corinthians no confronto (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Hugo Souza teve participação importante quando foi exigido. O goleiro fez duas defesas, sendo uma dentro da área, e terminou a partida com 0,28 gols evitados. O número reduzido de intervenções também é reflexo do trabalho dos jogadores à frente dele, que bloquearam boa parte das tentativas antes que chegassem ao gol.

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A atuação defensiva foi especialmente importante diante do volume apresentado pelo Rosario Central. A equipe argentina cobrou 12 escanteios e finalizou 16 vezes, mas não conseguiu criar uma grande oportunidade. O Corinthians, por outro lado, terminou o jogo sem sofrer gols e manteve o confronto completamente aberto.

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Corinthians teve dificuldade para atacar

Se a defesa funcionou, o mesmo não pode ser dito da produção ofensiva. O Corinthians encontrou dificuldades para sair da pressão e ficou pouco tempo com a bola. Foram 332 passes, contra 406 do Rosario Central, além de apenas cinco finalizações e nenhum escanteio.

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A dificuldade também apareceu na construção desde a defesa. Hugo Souza acertou 16 dos 39 passes tentados e teve apenas 19% de aproveitamento nas bolas longas. Com pouco espaço para avançar e menos posse, o Corinthians passou boa parte da partida priorizando a segurança defensiva.

A estratégia, no entanto, foi suficiente para alcançar o principal objetivo fora de casa. Depois de sofrer com erros de comportamento diante do Internacional, o Corinthians conseguiu competir de maneira mais organizada e deixou Rosário sem sofrer gols.

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Agora, a decisão será em São Paulo. O empate em 0 a 0 mantém o confronto aberto e obriga o Corinthians a vencer no jogo de volta para avançar às quartas de final da Libertadores. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

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