Cristiano Ronaldo deixa treino de Portugal e publica mensagem nas redes

Cristiano Ronaldo não participou do treino de Portugal nesta terça-feira (29), em Malmö, na Suécia, durante a preparação para o duelo com a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações. O atacante chegou a subir ao gramado do Eleda Stadion cerca de meia hora antes do início da atividade, conversou rapidamente com o técnico Jorge Jesus, mas deixou o local antes do trabalho com os demais jogadores.

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Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Ronaldo realizou uma sessão específica no ginásio do hotel porque o estádio não tinha o equipamento necessário para o trabalho planejado. A entidade não informou qualquer problema físico do jogador.

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Pouco depois, o capitão publicou uma fotografia nas redes sociais vestindo o agasalho da seleção portuguesa. Na postagem, acompanhou a imagem com a bandeira de Portugal e um coração.

Ronaldo havia ficado no banco contra a Noruega

A ausência no treino aconteceu dois dias depois de Cristiano Ronaldo permanecer no banco durante os 90 minutos da vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega. O atacante chegou a aquecer durante a partida, mas não entrou em campo. Após o apito final, Ronaldo deixou o gramado rapidamente e não participou do agradecimento aos torcedores.

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Jorge Jesus explicou após o jogo que a decisão foi tática e afirmou que pretendia utilizar o atacante durante a segunda etapa, mas optou por manter Gonçalo Ramos em campo diante do andamento da partida.

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Jorge Jesus e Ronaldo conversam no hotel

Ainda nesta terça-feira, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo se reuniram no hotel da seleção em Malmö. Segundo a RTP e a imprensa portuguesa, a conversa teve resultado positivo e pode ajudar a diminuir o desconforto surgido após a partida contra a Noruega.

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A ausência de Ronaldo do treinamento também passou a ser acompanhada de perto pela FPF. Pedro Proença, presidente da entidade, alterou a agenda prevista para viajar a Copenhague, onde Portugal enfrentará a Dinamarca na quinta-feira. Segundo relatos da imprensa portuguesa, o dirigente pretende acompanhar a situação envolvendo o capitão e o treinador.

Jorge Jesus é o treinador de Portugal (Foto: Cornelius Poppe / NTB / AFP)

Portugal enfrenta a Dinamarca na quinta

Portugal lidera o Grupo A4 da Liga das Nações com seis pontos, após vencer País de Gales e Noruega. A Dinamarca soma três pontos e será o próximo adversário da equipe de Jorge Jesus. O duelo está marcado para quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), no estádio Parken, em Copenhague.

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