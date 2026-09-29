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Cristiano Ronaldo deixa treino de Portugal e publica mensagem nas redes

Capitão fez trabalho específico no hotel após não participar da atividade com o grupo em Malmö

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 20:21
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Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan NILSSON / various sources / AFP)

Cristiano Ronaldo não participou do treino de Portugal nesta terça-feira (29), em Malmö, na Suécia, durante a preparação para o duelo com a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações. O atacante chegou a subir ao gramado do Eleda Stadion cerca de meia hora antes do início da atividade, conversou rapidamente com o técnico Jorge Jesus, mas deixou o local antes do trabalho com os demais jogadores.

O atacante português número 7, Cristiano Ronaldo, caminha para o banco de reservas antes da partida de futebol do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA entre Noruega e Portugal, em Oslo, em 27 de setembro de 2026.

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Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Ronaldo realizou uma sessão específica no ginásio do hotel porque o estádio não tinha o equipamento necessário para o trabalho planejado. A entidade não informou qualquer problema físico do jogador.

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Pouco depois, o capitão publicou uma fotografia nas redes sociais vestindo o agasalho da seleção portuguesa. Na postagem, acompanhou a imagem com a bandeira de Portugal e um coração.

Ronaldo havia ficado no banco contra a Noruega

A ausência no treino aconteceu dois dias depois de Cristiano Ronaldo permanecer no banco durante os 90 minutos da vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega. O atacante chegou a aquecer durante a partida, mas não entrou em campo. Após o apito final, Ronaldo deixou o gramado rapidamente e não participou do agradecimento aos torcedores.

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Jorge Jesus explicou após o jogo que a decisão foi tática e afirmou que pretendia utilizar o atacante durante a segunda etapa, mas optou por manter Gonçalo Ramos em campo diante do andamento da partida.

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Jorge Jesus e Ronaldo conversam no hotel

Ainda nesta terça-feira, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo se reuniram no hotel da seleção em Malmö. Segundo a RTP e a imprensa portuguesa, a conversa teve resultado positivo e pode ajudar a diminuir o desconforto surgido após a partida contra a Noruega.

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A ausência de Ronaldo do treinamento também passou a ser acompanhada de perto pela FPF. Pedro Proença, presidente da entidade, alterou a agenda prevista para viajar a Copenhague, onde Portugal enfrentará a Dinamarca na quinta-feira. Segundo relatos da imprensa portuguesa, o dirigente pretende acompanhar a situação envolvendo o capitão e o treinador.

Jorge Jesus é o treinador de Portugal
Jorge Jesus é o treinador de Portugal (Foto: Cornelius Poppe / NTB / AFP)

Portugal enfrenta a Dinamarca na quinta

Portugal lidera o Grupo A4 da Liga das Nações com seis pontos, após vencer País de Gales e Noruega. A Dinamarca soma três pontos e será o próximo adversário da equipe de Jorge Jesus. O duelo está marcado para quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), no estádio Parken, em Copenhague.

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