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Scaloni indica continuidade na seleção argentina: 'Tenho a decisão'

Treinador revela expectativa por novo ciclo após a Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 19:08
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Lionel Scaloni, técnico da Argentina, veste a medalha de prata após a final da Copa do Mundo
Lionel Scaloni, técnico da Argentina, veste a medalha de prata após a final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Lionel Scaloni deu sinais claros de que pretende continuar no comando da Argentina. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (29), o treinador afirmou que já tomou a decisão de seguir à frente da Seleção e demonstrou otimismo com a possibilidade de chegar a um acordo para renovar o vínculo com a Associação de Futebol Argentino (AFA).

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A declaração aconteceu após uma reunião com o presidente da entidade, Claudio Tapia, que marcou o início formal das conversas pela renovação. Segundo o treinador, a possibilidade de permanecer ganhou força depois de uma análise do cenário esportivo e do projeto para os próximos anos.

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Scaloni confirma decisão de continuar

Scaloni afirmou que a intenção de seguir no cargo está definida, embora ainda falte concluir a negociação. O treinador também explicou que a declaração feita após a final da Copa do Mundo, quando colocou em dúvida sua permanência, ficou para trás. Na ocasião, Scaloni havia afirmado que seria necessário refletir sobre a continuidade no cargo.

— Tenho a decisão de seguir, a predisposição, as ganas de continuar e de chegar a um acordo estão. Disse depois da final que tinha que pensar bem. Logicamente, depois daquele momento tudo é negativo. Tive que repensar, analisar o esportivo, que é fundamental. E estamos ilusionados com isso, é o mais importante e o que nos faz querer chegar a um acordo. Se eu não visse a possibilidade de poder competir e montar algo bonito, não teria aberto a possibilidade de sentar para conversar.

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Scaloni orienta equipe da Argentina durante o jogo contra a Inglaterra
Scaloni orienta equipe da Argentina durante o jogo contra a Inglaterra (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Técnico diz ter energia para novo ciclo

Outra questão levantada ao longo dos últimos meses foi a disposição de Scaloni para iniciar um novo processo de quatro anos depois da passagem vitoriosa no comando da Argentina. O treinador afirmou que continua motivado para encarar o desafio, apesar de reconhecer a exigência de permanecer à frente da equipe.

— Se tenho energia para outro ciclo? Sim, isso já respondi. Quando disse depois da final que estar aqui exige muitas coisas, é assim. Posso garantir que é assim.

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Scaloni também destacou a necessidade de analisar a equipe esportivamente antes de definir os próximos passos, mas afirmou que está motivado com a possibilidade de disputar novos torneios e construir uma equipe competitiva.

Argentina inicia preparação para era pós-Messi

O técnico também comentou a transição da Seleção sem Lionel Messi. O craque ainda terá um jogo de despedida pela Argentina, mas não participou de algumas partidas recentes, e Scaloni ressaltou que a equipe conseguiu responder nessas ocasiões.

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— Nos jogos em que ele não esteve, a equipe respondeu. Há jovens que podem contribuir. Também podemos jogar de outra maneira, esses jogos servem para isso. Sem esquecer que nosso futebol passa pela bola e por juntar jogadores que joguem bem. Essa é a nossa identidade.

Sobre a camisa 10, Scaloni afirmou que ninguém a usará antes da despedida de Messi. Depois, a ideia é que o número continue com um jogador da Seleção. O treinador ainda confirmou que Messi deve chegar à Argentina no fim de semana, após a partida do dia 3, caso mantenha o planejamento previsto.

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— Até que seja o jogo do Leo, não vamos dar a 10 para ninguém. A partir daí veremos. A ideia é que fique com alguém, com tudo de bonito que isso traz.

Scaloni passa instruções a Messi durante duelo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo
Scaloni passa instruções a Messi durante duelo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Cuti Romero será capitão

Com a transição de liderança, Scaloni também definiu a hierarquia para os próximos compromissos. Cristian Romero seguirá como capitão, função que já exercia depois de Messi e Nicolás Otamendi.

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— O capitão já era o Cuti depois do Leo e do Ota. O segundo será Emiliano (Martínez) e o outro Lautaro, pelo menos para estes jogos.

Scaloni também falou sobre a dificuldade de substituir a influência exercida por Messi dentro e fora de campo. Para ele, a liderança será dividida entre diferentes jogadores do elenco.

— Mais do que jogador, dentro e fora do campo ele gera algo que não vi em ninguém. Imagine se não será difícil. Mas temos gente que pode contribuir com liderança, boa gente, que é o mais importante. Não procuro líderes que façam o companheiro ter medo, mas alguém que seja uma pessoa boa e positiva. Entre todos, vamos suprir o que Leo fazia, que será difícil, mas o grupo sempre respondeu.

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Cuti Romero comemora classificação da Argentina sobre a Suíça às semifinais da Copa do Mundo
Cuti Romero comemora classificação da Argentina sobre a Suíça às semifinais da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Negociação ainda precisa ser concluída

Apesar da sinalização pública de Scaloni, a renovação ainda depende do acordo entre as partes. Segundo o Olé, a próxima etapa das tratativas deve envolver Tapia e o representante do treinador, Matías Aldao, responsável também pelas negociações dos integrantes da comissão técnica.

A tendência, segundo o jornal argentino, é que a continuidade seja formalizada após a definição dos termos do novo vínculo. Walter Samuel, integrante da comissão, é apontado como exceção e, a princípio, não seguirá no grupo de trabalho.

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