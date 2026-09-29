Jornal inglês pede titularidade de astro na seleção de Tuchel: 'É a hora'

A atuação de Trent Alexander-Arnold na vitória da Inglaterra sobre a República Tcheca ganhou destaque na imprensa inglesa. Em análise publicada pela BBC, o jornalista Phil McNulty defendeu que chegou o momento de Thomas Tuchel dar mais confiança ao lateral-direito, que voltou a ser titular da seleção após longo período afastado dos planos do treinador.

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Alexander-Arnold começou jogando pela primeira vez sob o comando de Tuchel na partida disputada em Praga, válida pela Nations League. Segundo a BBC, o jogador era o nono lateral-direito utilizado pelo técnico alemão em 24 partidas à frente da Inglaterra.

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Alexander-Arnold responde com assistência

A atuação do jogador teve como principal destaque a assistência para Anthony Gordon, aos dois minutos do segundo tempo. Alexander-Arnold recuperou a bola após uma jogada ofensiva e acertou um lançamento de longa distância, colocando a bola entre três defensores tchecos para o companheiro marcar de cabeça.

Para a BBC, o lance mostrou justamente a característica que diferencia o lateral de outros nomes da posição. O texto aponta que as dúvidas de Tuchel estão relacionadas principalmente ao comportamento defensivo de Alexander-Arnold, enquanto sua capacidade para criar jogadas ofensivas é considerada um diferencial.

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O próprio treinador elogiou a atuação do jogador após a partida ao afirmar que a posição mais recuada na segunda etapa favoreceu o lateral.

— Ele foi muito bem. Deu uma excelente assistência. No geral, como todos, foi profissional, teve uma ótima atitude e fez uma ação decisiva. Nunca duvidamos que ele pudesse produzir esse tipo de assistência. A posição mais recuada no segundo tempo se adequou melhor a ele do que a posição mais avançada no primeiro tempo.

Trent Alexander-Arnold em duelo da Inglaterra em duelo da Nations League (Foto: Joe Klamar / AFP)

Gordon elogia companheiro

Autor do gol após o passe de Alexander-Arnold, Anthony Gordon destacou a qualidade técnica do lateral e afirmou que esperava pela oportunidade de atuar ao lado dele pela Inglaterra. Gordon também afirmou que Alexander-Arnold lidou bem com o período de poucas oportunidades na seleção.

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— Faço essa corrida várias vezes e apenas alguns jogadores têm a capacidade, a técnica e a coragem para tentar esse passe, mesmo correndo o risco de errar. É por isso que ele é tão bom e eu estava louco para jogar com ele por esse motivo. Ele teve a própria trajetória com a Inglaterra. Gostaria de ter jogado mais do que jogou, mas foi um ótimo personagem durante este período. Gostei muito de estar perto dele.

Lateral busca espaço com Tuchel

A presença de Alexander-Arnold na equipe principal representa uma mudança em relação ao início do trabalho de Tuchel. Segundo a BBC, o jogador havia sido deixado fora da convocação inglesa para a última Copa do Mundo e também ficou à margem das escolhas do treinador para a lateral direita.

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A publicação lembra ainda que o atleta vinha de uma experiência diferente na seleção sob o comando de Gareth Southgate. Na Eurocopa de 2024, foi utilizado no meio-campo, mas deixou a função após 54 minutos na segunda partida, contra a Dinamarca.

Contra a República Tcheca, Alexander-Arnold terminou a partida com 32 passes no terço final do campo, atrás apenas de Elliot Anderson, que teve 41. O lateral também criou três chances, enquanto Gordon liderou o time nesse quesito, com quatro. Após a vitória, o jogador valorizou a oportunidade recebida por Tuchel.

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— Foi incrível. É sempre uma honra representar meu país. Fazia muito tempo, mas sempre acreditei que poderia jogar pela Inglaterra. Essa crença sempre esteve lá e era uma questão de provar isso no nível de clubes. O treinador me deu uma oportunidade e espero que esteja satisfeito com como joguei.

A Inglaterra volta a campo no sábado, contra a Croácia, em partida com portões fechados em Rijeka. Segundo a publicação, o confronto pode indicar se Tuchel pretende manter Alexander-Arnold entre os titulares.

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Thomas Tuchel comanda a seleção da Inglaterra em duelo da Nations League (Foto: Joe Klamar / AFP)

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