Rodrygo deu um novo passo na recuperação da grave lesão no joelho direito e voltou a trabalhar com bola no Real Madrid. O brasileiro tocou na bola pela primeira vez desde a cirurgia realizada em março, em atividade no CT de Valdebebas nesta segunda-feira (28). O retorno aos gramados segue previsto para o período entre dezembro e janeiro, de acordo com o planejamento da recuperação.

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O atacante está afastado há mais de seis meses desde a lesão sofrida contra o Getafe, em 2 de março. Na ocasião, Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco lateral do joelho direito, em um problema considerado o mais grave de sua carreira. A cirurgia foi realizada no dia 10 de março, dando início a um processo de recuperação estimado entre oito e nove meses.

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Rodrygo avança na recuperação

Desde a operação, o Real Madrid tem conduzido o retorno de Rodrygo sem acelerar as etapas previstas. O primeiro sinal mais evidente de evolução aconteceu no início de setembro, quando o brasileiro voltou a correr no gramado de Valdebebas, ainda separado dos companheiros. Na ocasião, o brasileiro celebrou o momento nas redes sociais após voltar a correr no campo.

– Que sensação maravilhosa estar correndo no campo novamente! – publicou o jogador.

Agora, algumas semanas depois, o brasileiro passou para uma nova etapa e voltou a ter contato com a bola. A atividade representa mais um avanço no processo, mas ainda não significa que o atacante esteja pronto para retornar aos jogos.

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Rodrygo em treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)

Antes de voltar a ser opção, Rodrygo ainda precisará recuperar a condição física e o ritmo necessários para competir novamente. A previsão mantida pelo clube é de retorno entre dezembro e janeiro, após a conclusão das diferentes fases da reabilitação.

A lesão também fez o brasileiro perder a reta final da temporada passada e a possibilidade de disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Durante o período de recuperação, Rodrygo ainda não havia trabalhado com o grupo comandado por José Mourinho, que assumiu o Real Madrid e não contou com o atacante durante a pré-temporada.

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Militão também volta a treinar com o grupo

Outro brasileiro que apresentou evolução em Valdebebas foi Éder Militão. O zagueiro participou de parte da atividade com os companheiros nesta segunda-feira e iniciou uma nova etapa de seu processo de recuperação.

Militão sofreu uma ruptura do tendão proximal da perna esquerda em 21 de abril e está afastado há mais de cinco meses. Assim como Rodrygo, o defensor vem sendo reintegrado gradualmente às atividades do elenco.

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Na semana passada, a equipe médica responsável pela cirurgia de Militão na Finlândia esteve em Valdebebas para acompanhar o processo. Agora, o zagueiro já conseguiu participar de parte do treinamento ao lado dos jogadores que estavam disponíveis.

Além dos dois brasileiros, Ferland Mendy também apresenta evolução e já trabalha com bola no gramado do centro de treinamento. O francês e Rodrygo seguem em recuperação, enquanto Militão começou a participar parcialmente das atividades com o restante do elenco.

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O Real Madrid, por sua vez, retomou os treinamentos em Valdebebas depois de uma semana sem atividades coletivas. A equipe se prepara para a sequência da temporada, enquanto Mourinho passa a contar gradualmente com jogadores que estavam afastados por lesão.

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