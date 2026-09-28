Vojvoda é demitido do Racing após eliminação no Campeonato Argentino
Técnico deixa o clube argentino após eliminação para o Boca Juniors
Juan Pablo Vojvoda foi demitido do Racing Club nesta segunda-feira (28) após ser eliminado pelo Boca Juniors nas quartas de final do Campeonato Argentino. A derrota veio de virada por 3 a 2. O resultado encerrou a passagem do técnico pelo clube argentino, que começou em junho deste ano e tinha contrato previsto até junho de 2027. A informação foi divulgada pelo jornal esportivo argentino Olé.
O desempenho recente do time pesou na decisão. Nos últimos 13 jogos sob o comando de Vojvoda, o Racing perdeu sete, empatou dois jogos e venceu quatro.
📲 Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Trajetória no Brasil
Vojvoda tem passagens pelo futebol brasileiro. Ele comandou o Fortaleza e, mais recentemente, o Santos, clube do qual também foi demitido em maio deste ano após uma derrota por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro. O anúncio da saída do clube paulista foi feito durante coletiva de imprensa logo após a partida.
➡️ Vagner Love ganha festa de despedida do CSKA com 27 mil torcedores
Vojvoda fez história no Fortaleza
Vojvoda chegou ao Tricolor em maio de 2021, substituindo Enderson Moreira. A passagem, com mais de quatro anos, ficou marcada por títulos e campanhas de destaque, como o vice-campeonato na Copa Sul-Americana de 2023. Ao todo, foram 310 jogos no comando do Leão, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.
O argentino conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e, por duas vezes, venceu a Copa do Nordeste (2022 e 2024). Além de ser o primeiro treinador estrangeiro a ganhar um título pelo Fortaleza, Vojvoda tornou-se o técnico com mais jogos oficiais na história do time cearense.
Futebol Internacional
Odegaard se irrita com Bernardo Silva após entrada: 'Vergonha'Há 17 minutos
Futebol Internacional
Vocalista do Oasis revela possível punição ao Manchester CityHá 38 minutos
Futebol Internacional
Rodrygo dá novo passo na recuperação de LCA e mira retorno ao Real MadridHá 2 horas
Futebol Internacional
Manchester City tem salários milionários em meio a julgamento por regras financeirasHá 3 horas
Futebol Internacional
Quem merece a Bola de Ouro? Yamal, Mbappé e outros candidatos apresentam seus argumentos; voteHá 4 horas
Futebol Internacional
Mourinho priorizou Real Madrid em meio a conversas com seleção de PortugalHá 4 horas
Mais LANCE!