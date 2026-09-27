Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogadores da Irlanda protestam contra Israel pela Nations League

Seleção irlandesa não cumprimentou adversários, ficou de cabeça baixa durante hino israelense e atuou com braçadeiras pretas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 19:17
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Irlanda ficaram de cabeça baixa durante o hino de Israel em jogo da Liga das Nações
Jogadores da Irlanda ficaram de cabeça baixa durante o hino de Israel em jogo da Liga das Nações (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

A Irlanda venceu Israel por 3 a 0 neste domingo (27), em Debrecen, na Hungria, pela Nations League B. Antes da partida, porém, os jogadores irlandeses protagonizaram uma série de protestos relacionados ao conflito em Gaza. A equipe entrou em campo usando braçadeiras pretas, não cumprimentou os adversários e permaneceu de cabeça baixa durante a execução do hino de Israel.

Matheus Davó em ação pelo Maccabi Netanya

Matheus Davó inicia temporada em alta e celebra grande fase no futebol israelense

Futebol Internacional
Há 1 mês
Atitude de presidente da federação palestina com dirigente de Israel gera tensão na Fifa (Foto: Don MacKinnon / AFP)

Atitude de presidente da Federação Palestina com dirigente de Israel gera tensão na Fifa

Futebol Internacional
Há 4 meses

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O capitão Dara O'Shea também não realizou o tradicional cumprimento com Manor Solomon, capitão israelense. Após a execução dos hinos, as equipes foram para seus respectivos lados sem a troca de flâmulas e os apertos de mão que fazem parte do protocolo antes das partidas.

continua após a publicidade

A decisão de não realizar o cumprimento havia sido comunicada previamente à Uefa e aceita pela entidade. As braçadeiras pretas, segundo a Federação Irlandesa de Futebol (FAI), foram utilizadas em homenagem a todas as pessoas que perderam a vida no conflito.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Jogadores da Irlanda permanecem de cabeça baixa no banco de reservas enquanto o hino nacional israelense é executado antes da partida do Grupo B3 da Liga das Nações da UEFA entre Israel e República da Irlanda
Jogadores da Irlanda permanecem de cabeça baixa no banco de reservas enquanto o hino nacional israelense é executado antes da partida do Grupo B3 da Liga das Nações da UEFA entre Israel e República da Irlanda (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Dentro de campo, a Irlanda precisou de apenas 25 minutos para construir a vitória. Troy Parrott abriu o placar aos 13 minutos, e Adam Idah ampliou apenas três minutos depois. Aos 25, Jack Moylan marcou o terceiro e fechou a conta ainda na primeira etapa. Na comemoração, Moylan retirou a braçadeira preta e a beijou antes de também beijar o escudo da seleção irlandesa.

continua após a publicidade

O resultado marcou a primeira vitória da Irlanda no Grupo 3 da Liga das Nações B. Israel, por sua vez, sofreu a segunda derrota na competição.

O atacante irlandêsTroy Parrott comemora seu gol durante a partida do Grupo B3 da Liga das Nações da UEFA entre Israel e República da Irlanda em Debrecen
O atacante irlandêsTroy Parrott comemora seu gol durante a partida do Grupo B3 da Liga das Nações da UEFA entre Israel e República da Irlanda em Debrecen (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

A realização do confronto vinha sendo alvo de pressão na Irlanda desde o sorteio dos grupos. Torcedores e atletas defenderam um boicote aos jogos contra Israel, mas a seleção decidiu participar da partida.

continua após a publicidade

O goleiro reserva Gavin Bazunu foi o único jogador da equipe a não participar do confronto. Ele anunciou a decisão de se retirar dos dois jogos contra Israel e afirmou que, por sua convicção pessoal, considerava errado participar de partidas diante da situação envolvendo o conflito.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Mais de 160 atletas irlandeses haviam assinado anteriormente uma carta pedindo que a Federação Irlandesa reconsiderasse a realização dos confrontos. A FAI, porém, manteve a participação da seleção, também levando em conta possíveis consequências esportivas relacionadas ao não cumprimento de uma partida da Uefa.

continua após a publicidade

Técnico da Irlanda foi criticado pela federação israelense

A tensão aumentou nos últimos dias após declarações do técnico da Irlanda, Heimir Hallgrímsson. Ao defender a realização da partida, o treinador afirmou que a equipe não estaria jogando "com o genocídio", mas "contra o genocídio".

A Associação de Futebol de Israel respondeu classificando a declaração como "ignorante, hipócrita e estúpida". O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, saiu em defesa de Hallgrímsson e classificou a manifestação da entidade israelense como "inaceitável".

continua após a publicidade
Dara O'Shea, capitão da Irlanda, não cumprimentou capitão de Israel
Dara O'Shea, capitão da Irlanda, não cumprimentou capitão de Israel (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

A Irlanda e Israel voltarão a se enfrentar pela Liga das Nações no dia 4 de outubro, em Backa Topola, na Sérvia. O segundo confronto será realizado em campo neutro e sem a presença de público.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Vozinha se torna um dos principais nomes do Campeonato Chileno (Foto: Daniel Zuchnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Futebol Internacional

Vozinha desabafa sobre assédio da fama após destaque na Copa do Mundo

Há 1 minuto
Jürgen Klopp reage após jogo da Alemanha contra a Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)

Futebol Internacional

Klopp perde em casa para a Grécia e segue sem vencer pela Alemanha

Há 1 hora
Flamengo Libertadores 2019

Futebol Internacional

Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid

Há 1 hora
Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Futebol Internacional

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence Noruega com gol de Gonçalo Ramos

Há 1 hora
zagueiro nº 20 do Estudiantes Eric Meza (L) e o atacante nº 16 do Flamengo Samuel Lino lutam pela bola durante a partida de futebol da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, Argentina, em 29 de abril de 2026

Flamengo

Estudiantes sofre com lesões antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores

Há 2 horas
João Félix comemorando gol em Noruega e Portugal, pela Nations League

Futebol Internacional

Veja gols de Noruega x Portugal pela Nations League

Há 2 horas
Mais LANCE!
Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Antony desabafa após última temporada: 'Tive que tomar remédios'

Kauê Furquim comemora gol pelo Brasil

Pivô de polêmica entre Corinthians, Bahia e City brilha pela Seleção sub-17

Jogadores do Porto comemorando o título da Champions League, na temporada 2003/2004.

Ex-jogador e campeão da Champions League dispara: 'Se não ganhou, então… xiu'

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Jornal espanhol compara Brasil ao Barcelona após teste com Raphinha

Michel Salgado - Real Madrid

Ex-Real Madrid e bicampeão da Champions assume time da Série D do Brasil

Endrick durante amistoso da Seleção Brasileira, na última sexta-feira (25).

Endrick cita pressão no futebol, mas pondera: 'Não é difícil ser jogador'

Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Hugo Souza fala sobre críticas e explica gol sofrido contra a Austrália: 'Foi feliz'

Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

Arias assume a 10 da Colômbia após era James Rodríguez

Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x País de Gales

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (27/09/2026)

Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia

Veja gols de México x Colômbia em amistoso internacional

Confusão no gramado entre jogadores do Estudiantes e do Rosário Central

Final de adversário do Flamengo na Libertadores termina em confusão

Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)

Salah é poupado pelo Egito por preocupação com gramado sintético

Rayan comemora classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo

Europeus se impressionam por Rayan: 'Lembra o melhor de Vini Jr'