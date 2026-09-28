Portugal contactou José Mourinho nas semanas que antecederam o início da Copa do Mundo de 2026, mas o técnico português priorizou as investidas do Real Madrid, informa o jornal Marca. A escolha deixou a federação portuguesa sem seu principal candidato ao cargo de treinador na época. Posteriormente, Jorge Jesus foi escolhido para o cargo e aceitou o convite.

A saída de Roberto Martínez da seleção portuguesa já era considerada certa antes mesmo da Copa do Mundo, independentemente do desempenho da equipe na competição. Com a vaga aberta, a federação direcionou as primeiras conversas a Mourinho.

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O nome de Mourinho já havia sido cogitado pela Federação Portuguesa em 2012, quando ele ainda dirigia o próprio Real Madrid. Na época, os dirigentes portugueses chegaram a propor ao treinador a possibilidade de acumular os dois cargos, mas o clube espanhol vetou a proposta.

As negociações com o Real Madrid começaram em abril, quando Florentino Pérez (presidente do clube) entrou diretamente em contato com o então técnico do Benfica. O Real Madrid atravessava uma crise no comando técnico, e o presidente do clube optou pela mesma estratégia já adotada com Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti: recorrer a um treinador que já tem um histórico de sucesso.

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O Real Madrid pagou a cláusula de rescisão do contrato de Mourinho com o Benfica para concretizar o retorno do treinador ao clube merengue, 12 anos após sua primeira passagem pelo cargo. A federação portuguesa aceitou a situação e voltou seu foco para outras alternativas. A escolha recaiu sobre Jorge Jesus, treinador com experiência de trabalho ao lado de Cristiano Ronaldo.