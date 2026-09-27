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Klopp perde em casa para a Grécia e segue sem vencer pela Alemanha

Treinador empatou com Holanda na estreia e agora conheceu a derrota

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:43
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jürgen Klopp reage após jogo da Alemanha contra a Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)
Jürgen Klopp reage após jogo da Alemanha contra a Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)

A Alemanha perdeu para a Grécia por 1 a 0 neste domingo (27), em Augsburg, pela Nations League, e Jürgen Klopp segue sem vencer em seus dois primeiros jogos como técnico da seleção. Depois do empate por 1 a 1 com a Holanda na estreia, o treinador sofreu sua primeira derrota no comando da equipe justamente em sua primeira partida diante da torcida alemã.

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O gol da Grécia saiu aos 74 minutos, quando Dimitrios Kourbelis finalizou de fora da área e contou com um desvio em Joshua Kimmich para superar o goleiro alemão. A derrota também encerrou um retrospecto de dez partidas sem vitória grega contra a Alemanha, com sete triunfos alemães e três empates nos confrontos anteriores.

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Como foi Alemanha x Grécia?

A Alemanha teve amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em oportunidades claras. Klopp promoveu cinco mudanças em relação à equipe que enfrentou a Holanda e deu espaço para Bambasé Conté, que fez sua estreia pela seleção principal. O meio-campista participou de uma das primeiras chegadas dos anfitriões, enquanto Karim Adeyemi foi quem mais levou perigo antes do intervalo.

Adeyemi teve duas boas oportunidades. Aos 27 minutos, recebeu passe de Joshua Kimmich, passou por Tsimikas e finalizou de dentro da área, mas a bola saiu por pouco. Cinco minutos depois, após escanteio, o atacante finalizou de primeira e obrigou Konstantinos Tzolakis a fazer uma defesa importante. A Grécia também teve suas chances, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

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Josha Vagnoman e Panagiotis Retsos disputam bola em Alemanha x Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)
Josha Vagnoman e Panagiotis Retsos disputam bola em Alemanha x Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)

Na volta para o segundo tempo, a Alemanha continuou pressionando e Tzolakis voltou a aparecer, desta vez em cobrança de falta de Kimmich. Os donos da casa, porém, não conseguiram abrir o placar. Aos 74 minutos, Christos Tzolis recebeu pela esquerda, encontrou Kourbelis, que passou por Felix Nmecha e bateu de esquerda. A bola desviou em Kimmich e entrou no canto, colocando a Grécia em vantagem.

Klopp tentou mudar o cenário com as entradas de Serge Gnabry e Florian Wirtz, mas a Alemanha não conseguiu buscar o empate. Yann Bisseck ainda teve uma oportunidade nos minutos finais, porém Tzolakis defendeu. Com o resultado, a equipe alemã chegou ao segundo jogo sob o comando de Klopp sem uma vitória.

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Jonathan Tah analisa derrota da Alemanha

Após a partida, Jonathan Tah reconheceu que a seleção alemã não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve durante o confronto. O zagueiro também afirmou que a equipe poderia ter sido mais agressiva no ataque.

– Não foi um jogo fácil. Para ser honesto, simplesmente não jogamos bem o suficiente. Claro, tivemos algumas oportunidades em que poderíamos ter sido perigosos. E se tivéssemos aproveitado essas chances, o jogo poderia ter sido diferente – disse Tah, à ARD.

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O defensor também apontou que a Alemanha teve espaço para exercer maior domínio com a bola, mas não conseguiu transformar a posse em ameaças constantes à defesa grega.

– Não criamos espaço suficiente, não ameaçamos a área o suficiente, o gol o suficiente, e nem sequer tentamos chutar da segunda fila – afirmou.

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A derrota foi a primeira de Klopp desde que assumiu a Alemanha, mas também manteve o treinador sem triunfos após duas partidas. A seleção alemã volta a campo na quinta-feira (1º), contra a Sérvia, em Munique, pela Liga das Nações.

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