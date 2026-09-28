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Barcelona monitora situação de Estêvão em crise com o Chelsea

Brasileiro vem tendo poucas oportunidades na equipe inglesa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 15:33
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Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O Barcelona monitora a situação de Estêvão, uma vez que o brasileiro vem sendo pouco utilizado por Xabi Alonso no Chelsea. Segundo o diário "Sport", Deco recebe informações sobre a joia formada no Palmeiras, e o clube catalão acompanha a novela da passagem do atleta na Inglaterra.

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Internamente, Estêvão já chamava a atenção do Barcelona, embora o clube não tenha se movimentado pela compra do jogador por conta da presença de Lamine Yamal. Em meio a uma reestruturação financeira, Deco entendia que a equipe já tinha a posição coberta e optou por não investir na joia brasileira, embora o talento fosse reconhecido.

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Em sua segunda temporada no Chelsea, Estêvão esperava ter mais oportunidades em campo, mas acumula apenas seis partidas e somente 148 minutos desde a chegada de Xabi Alonso. O brasileiro só foi titular em dois confrontos válidos pela Copa da Liga Inglesa.

Segundo o jornal espanhol, Estêvão não pretende deixar o Chelsea em um futuro próximo, assim como o clube inglês quer apostar mais no talento do atacante brasileiro. No entanto, o atleta estaria frustrado com a pouca minutagem e não consegue enxergar um futuro com clareza.

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Estêvão sorri durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália
Estêvão sorri durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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