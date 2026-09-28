Em meio às acusações de irregularidades financeiras envolvendo o Manchester City, a folha salarial do clube virou tema nos principais jornais da Europa. Com Haaland no topo da lista, os valores também chamam atenção pela presença dos brasileiros Allan e Vitor Reis. Ao todo, os salários anuais dos jogadores relacionados chegam a cerca de 213 milhões de libras, o equivalente a aproximadamente R$ 1,4 bilhão na cotação atual.

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Entre os brasileiros do elenco, Allan aparece com salário anual de 2,6 milhões de libras, cerca de R$ 17,9 milhões. O atacante de 22 anos recebe 50 mil libras por semana, aproximadamente R$ 343 mil, e tem contrato com o Manchester City até 2031.

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Vitor Reis tem vencimentos de 2,08 milhões de libras por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 14,3 milhões. O zagueiro de 20 anos recebe 40 mil libras por semana, cerca de R$ 275 mil, e possui vínculo com o clube inglês até 2029.

Somados, Allan e Vitor Reis recebem 4,68 milhões de libras por ano, aproximadamente R$ 32,1 milhões. Os dois aparecem em posições diferentes na lista, que reúne jogadores de todas as posições e considera os salários anuais e semanais de cada atleta.

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Allan comemorando gol pelo Manchester City (Foto: Oli Scarff / AFP)

Erling Haaland é o jogador mais bem remunerado da relação. O atacante norueguês recebe 525 mil libras por semana e tem salário anual de 27,3 milhões de libras, valor que corresponde a aproximadamente R$ 187,5 milhões.

Na sequência, Enzo Fernández aparece com vencimentos de 350 mil libras semanais e 18,2 milhões de libras por temporada, cerca de R$ 125 milhões. Phil Foden completa o grupo dos três maiores salários, com 280 mil libras por semana e 14,56 milhões de libras anuais, aproximadamente R$ 100 milhões.

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Josko Gvardiol, Marc Guehi, Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias e Elliot Anderson recebem 250 mil libras por semana cada. Na sequência aparecem Jérémy Doku, com 220 mil libras semanais, e Iliman Ndiaye e Rayan Cherki, ambos com vencimentos de 180 mil libras.

Na outra ponta da relação está Josh Wilson-Esbrand, que recebe 7 mil libras por semana e 364 mil libras por ano, cerca de R$ 2,5 milhões.

Folha salarial aparece em meio ao caso financeiro

Os números da folha ganham destaque justamente no momento em que o Manchester City enfrenta um processo relacionado às regras financeiras da Premier League. A comissão independente responsável pelo julgamento considerou o clube culpado em 114 das 115 acusações analisadas, referentes a diferentes períodos entre 2009 e 2023.

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Entre as denúncias estava um grupo de 14 acusações envolvendo pagamentos feitos a jogadores e treinadores entre as temporadas 2009/10 e 2017/18. A Premier League questionava se todos os valores pagos aos funcionários haviam sido informados corretamente pelo Manchester City.

O clube sempre negou as irregularidades e poderá recorrer do veredicto. A definição das punições também ainda está pendente e será tratada em uma etapa posterior do processo.

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Entre as sanções previstas estão multas, perda de pontos e até a expulsão da Premier League. Até o momento, porém, o City não perdeu títulos, não foi rebaixado e não sofreu qualquer dedução de pontos em consequência do julgamento.

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