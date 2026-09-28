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Odegaard se irrita com Bernardo Silva após entrada: 'Vergonha'

Capitão da Noruega terminou a partida com dores no tornozelo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 14:22
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Odegaard comemora vitória da Noruega sobre Costa do Marfim para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo
Odegaard em ação pela Noruega (Foto: Paul Ellis/AFP)

A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega neste domingo (27), terminou com uma discussão envolvendo Bernardo Silva e Martin Odegaard. Nos minutos finais da partida, o português entrou de forma dura em uma dividida com o capitão norueguês, que deixou o campo reclamando de dores no tornozelo.

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Bernardo Silva havia acabado de entrar, aos 87 minutos, quando chegou atrasado em uma disputa com Odegaard. O norueguês já havia se desfeito da bola quando sofreu a entrada, atingindo principalmente a região do tornozelo. O jogador português recebeu cartão amarelo pelo lance.

Odegaard permaneceu em campo até o apito final, mas deixou o estádio mancando e relatou desconforto após a partida.

— Levei uma pancada no tornozelo. Provavelmente não vou ficar bem esta noite, mas espero melhorar nos próximos dias — afirmou o jogador.

Além de falar sobre as dores, Odegaard não escondeu a irritação com a entrada de Bernardo Silva. O meia do Arsenal considerou a jogada desnecessária e questionou a atitude do português.

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— Foi uma jogada sem sentido da parte dele. Ele me derrubou muito tempo depois de eu ter passado a bola para ele. Não entendo o que ele está fazendo — declarou.

Danilo Luiz, do Brasil, tenta interceptar chute de Odegaard, da Noruega, em jogo da Copa do Mundo
Odegaard em ação pela Noruega contra o Brasil (Foto: Odd Andersen/ AFP)

Odegaard voltou a abordar o episódio quando questionado sobre a jogada e reforçou as críticas.

— Não sei o que ele está fazendo. Isso não tem lugar em um campo de futebol. É uma vergonha que as pessoas ajam dessa forma — afirmou.

O capitão da Noruega também foi perguntado sobre o que teria dito a Bernardo Silva durante a discussão em campo, mas preferiu não revelar o conteúdo da conversa.

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— Não acho que devamos falar disso na televisão. Você terá que perguntar a ele — respondeu.

Segundo declarações divulgadas pela imprensa portuguesa, Odegaard também afirmou que Bernardo não pediu desculpas após o lance.

Veja o lance

Bernardo Silva responde ao norueguês

Bernardo Silva teve uma reação mais curta ao ser questionado sobre o episódio na zona mista. Inicialmente, o português respondeu: "Que entrada?". Na sequência, diante das perguntas dos jornalistas, resumiu sua avaliação sobre o lance.

— É futebol, cara — afirmou.

A jogada também provocou críticas de outros jogadores da seleção norueguesa. Patrick Berg classificou a entrada como "completamente desnecessária", enquanto Andreas Schjelderup considerou o lance "tardio e feio".

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Do lado português, Gonçalo Ramos adotou outra interpretação e minimizou o episódio.

— É o tipo de coisa que acontece em todas as partidas. Faz parte do jogo — declarou.

Bernardo Silva - Manchester City
Bernardo Silva, português jogador do Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

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