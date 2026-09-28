Coreia do Sul x Uruguai: Arrascaeta brilha em amistoso; veja vídeo

O camisa 10 do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, está brilhando pela Seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul, em amistoso internacional de seleções. O jogo, que acontece neste momento, tem o placar de 4 a 0 para os sul-americanos. Arrascaeta marcou um gol e deu uma bela assistência no primeiro tempo.

Este é o primeiro dos dois jogos que os uruguaios vão disputar nesta Data Fifa. O segundo confronto está marcado para terça-feira (6), contra a Índia, no estádio Salt Lake, em Calcutá, na Índia. A partida começará às 11h (horário de Brasília).

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Passe de Arrascaeta para gol de Darwin Nuñez

O primeiro gol saiu dos pés do camisa 10 do Flamengo: Arrascaeta recebeu a bola em frente à área adversária e fez um passe deixando Darwin Núñez cara a cara com o goleiro para finalizar. Veja o vídeo abaixo;

Gol de craque durante amistoso

O meia também deixou sua marca ao balançar as redes contra a seleção asiática. Em uma jogada de ataque, Maximiliano Araújo rolou para o atleta do Flamengo finalizar de fora da área, de primeira, sem chances para o goleiro da Coreia. Veja o vídeo abaixo;

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Arrascaeta vira peça-chave do Uruguai

Arrascaeta se tornou uma das principais referências técnicas da Seleção Uruguaia nos últimos anos. O meia do Flamengo chegou à Copa do Mundo de 2026 com a camisa 10, número que também usou no Mundial de 2022. Sob o comando de Marcelo Bielsa, o uruguaio conquistou ainda mais espaço e se consolidou como uma das peças importantes do meio-campo da Celeste. A importância do jogador ficou evidente antes do Mundial: após sofrer uma lesão muscular na panturrilha durante a preparação, a comissão técnica optou por mantê-lo na lista de convocados para a competição.

A ausência de Arrascaeta na Copa de 2026 evidenciou o peso que o jogador ganhou para o Uruguai. O meia não entrou em campo nas três partidas da fase de grupos, enquanto a equipe empatou com Arábia Saudita e Cabo Verde e perdeu para a Espanha, resultado que determinou a eliminação. Em 2026, Arrascaeta vivia momento diferente das Copas de 2018 e 2022, quando não era titular absoluto. Aos 32 anos, havia se consolidado no ciclo de Bielsa e recebido novamente a camisa 10 da seleção. Após a saída do treinador argentino, Diego Forlán manteve o meia entre os convocados para os primeiros compromissos de setembro, reforçando a presença de Arrascaeta no novo ciclo da Celeste.

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