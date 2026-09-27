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Vozinha desabafa sobre assédio da fama após destaque na Copa do Mundo

Goleiro desabafa sobre assédio da fama após brilhar na Copa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 19:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Vozinha se torna um dos principais nomes do Campeonato Chileno (Foto: Daniel Zuchnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha admite dificuldades para lidar com a falta de privacidade (Foto: Daniel Zuchnik / Getty Images via AFP)

Revelação e pilar da histórica campanha de Cabo Verde na Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, atualmente defendendo o Colo-Colo, do Chile, fez um sincero desabafo sobre os impactos da repentina popularidade em sua rotina pessoal.

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Goleiro Vozinha falando com a imprensa antes da Legends Cup da Copa do Mundo de 2026.
Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha admite dificuldades para lidar com a falta de privacidade (Foto: Kena Betancur / AFP)

Em entrevista concedida ao jornal britânico The Observer, o experiente arqueiro revelou que o constante assédio do público em locais públicos afetou diretamente sua tranquilidade. O ápice da repercussão ocorreu durante o torneio mundial, quando uma atuação épica contra a Espanha fez com que suas redes sociais superassem a marca de um milhão de seguidores da noite para o dia. A dimensão da visibilidade fez com que ele optasse por silenciar as notificações do celular para preservar sua saúde mental.

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— Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Se pudesse escolher entre a realidade de hoje e a vida pacata que eu levava antes desse estouro, com certeza ficaria com o meu passado — confessou o goleiro.

Com postura firme fora das quatro linhas, Vozinha também estabeleceu limites rígidos para contratos comerciais decorrentes do momento de ascensão. O jogador pontuou que recusou propostas de patrocínio vindas de empresas de apostas esportivas, marcas de tabaco e bebidas alcoólicas, priorizando valores pessoais em detrimento de vantagens financeiras.

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Mesmo incomodado com a devassa em sua privacidade, o camisa 1 fez questão de celebrar o alcance social trazido pelo futebol. Indicado à lista da Bola de Ouro entre os melhores goleiros da temporada, Vozinha afirmou que enxerga o reconhecimento individual como uma vitória coletiva para Cabo Verde, esperando que o feito ajude a atrair investimentos e melhorias estruturais para a população de seu país natal.

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