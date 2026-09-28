Klopp tem pior início de um técnico da Alemanha na história
Ex-treinador do Liverpool ainda não venceu após dois jogos da Nations League
Com uma derrota e um empate, Jurgen Klopp tem o pior início de um técnico no comando da Alemanha em toda a história. Na quinta-feira (1º), o treinador tem a chance de reverter a estatística negativa diante da Sérvia, pela 3ª rodada da Nations League, onde buscará a primeira vitória com a tetracampeã mundial.
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No início de sua trajetória com a Alemanha, Klopp empatou com a Holanda por 1 a 1 e foi surpreendido ao ser derrotado pela Grécia por 1 a 0. Na história, Sepp Herberger (1937) e Helmut Schön (1965) começaram suas campanhas sem vitórias nos dois primeiros jogos, mas com dois empates.
Após uma Copa do Mundo decepcionante, Jurgen Klopp foi contratado pela Alemanha com a intenção de recolocar a seleção nos trilhos novamente. Nas últimas três edições de Mundiais, a Mannschaft foi eliminada duas vezes na fase de grupos, além de ter sido na fase de 32 avos de final para o Paraguai em 2026.
Após os dois tropeços, Klopp buscou sair em defesa dos jogadores da Alemanha e projetou um futuro próspero em busca de novas conquistas. No entanto, o treinador entende que tem muito trabalho a ser feito e muita promessa a ser desenvolvida.
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