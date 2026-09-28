Vocalista do Oasis revela possível punição ao Manchester City

Liam Gallagher voltou a se manifestar sobre o caso envolvendo o Manchester City e a possível punição ao clube na Premier League. Torcedor declarado dos Citizens, o vocalista do Oasis afirmou nas redes sociais ter recebido informações de uma pessoa que ocupa uma posição de alto escalão no futebol sobre o que poderia acontecer caso o clube perca o recurso no processo.

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Segundo Gallagher, a eventual derrota no recurso não resultaria em uma punição tão severa quanto algumas especulações apontam. O cantor afirmou que o Manchester City receberia apenas uma multa e uma suspensão.

— Acabei de ser informado por alguém em uma posição muito, muito alta que, se perdermos o recurso, o que não vai acontecer, receberemos uma multa e uma suspensão, e só isso — escreveu o músico.

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Na mesma publicação, Gallagher reforçou a confiança de que o Manchester City sairá vencedor do processo e não precisará cumprir as medidas mencionadas por ele.

O vocalista do Oasis também adotou o tom provocativo que costuma marcar suas manifestações nas redes sociais ao se dirigir às pessoas que aguardam uma possível punição ao clube inglês.

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— Então, todos vocês, neuróticos desesperados... calem a boca — acrescentou.

Caso do Manchester City

A manifestação de Liam Gallagher acontece em meio à expectativa pelo andamento do processo que envolve o Manchester City e possíveis violações das regras financeiras da Premier League.

O clube recorre da decisão relacionada ao caso, enquanto a definição sobre as consequências ainda é aguardada. A declaração de Gallagher, portanto, apresenta uma informação atribuída por ele a uma fonte ligada ao alto escalão do futebol, mas não representa uma confirmação oficial da Premier League ou do Manchester City sobre uma eventual punição.

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Liam Gallagher, vocalista do Oasis (Foto: Reprodução/Instagram)

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