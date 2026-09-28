Veja gols de Turquia e Itália pela Nations League
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28)
Turquia e Itália estão se enfrentando nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada do Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27. No Estádio Atatürk do Centenário, em Bursa, a seleção italiana abriu vantagem ainda no primeiro tempo e vai vencendo por 3 a 0.
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O primeiro gol saiu aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, Demiral tentou afastar, mas furou feio. Bastoni aproveitou a sobra e finalizou de primeira para colocar a Itália na frente.
Veja o primeiro gol:
Aos 21 minutos, a equipe italiana ampliou. Kayode recebeu em boa jogada ofensiva e chutou para a defesa de Bayindir. No rebote, Frattesi apareceu bem e mandou para o fundo das redes.
Veja o segundo gol:
Cinco minutos depois, aos 26, a Itália marcou novamente. A equipe trocou passes pelo lado esquerdo, envolveu a defesa turca e Kayode apareceu livre do outro lado da área para finalizar rasteiro e fazer 3 a 0.
Veja o terceiro gol:
Com 1 minuto da segunda etapa, defesa da Itália vacila, e Aydin aproveita a bola sem dono para tocar para Yilmaz chutar para o gol vazio.
Veja o quarto gol da partida:
Não demorou muito e, aos 4 minutos, a Itália volta ao ataque. Tonali acerta belo chute colocado na trave, e Pio Esposito cabeceia no rebote.
Veja o quinto gol da partida:
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