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Veja gols de Turquia e Itália pela Nations League

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 16:26
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores da Itália posam para foto antes da partida da Liga das Nações da UEFA (Liga A, Grupo A1) entre Turquia e Itália, no Estádio Matlı do Complexo Esportivo Atatürk, em Bursa, em 28 de setembro de 2026.
Jogadores da Itália posam para foto antes da partida da Liga das Nações da UEFA (Liga A, Grupo A1) entre Turquia e Itália, no Estádio Matlı do Complexo Esportivo Atatürk, em Bursa, em 28 de setembro de 2026. (Foto de Ozan KOSE / AFP)

Turquia e Itália estão se enfrentando nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada do Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27. No Estádio Atatürk do Centenário, em Bursa, a seleção italiana abriu vantagem ainda no primeiro tempo e vai vencendo por 3 a 0.

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O primeiro gol saiu aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, Demiral tentou afastar, mas furou feio. Bastoni aproveitou a sobra e finalizou de primeira para colocar a Itália na frente.

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Veja o primeiro gol:

Aos 21 minutos, a equipe italiana ampliou. Kayode recebeu em boa jogada ofensiva e chutou para a defesa de Bayindir. No rebote, Frattesi apareceu bem e mandou para o fundo das redes.

Veja o segundo gol:

Cinco minutos depois, aos 26, a Itália marcou novamente. A equipe trocou passes pelo lado esquerdo, envolveu a defesa turca e Kayode apareceu livre do outro lado da área para finalizar rasteiro e fazer 3 a 0.

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Veja o terceiro gol:

Com 1 minuto da segunda etapa, defesa da Itália vacila, e Aydin aproveita a bola sem dono para tocar para Yilmaz chutar para o gol vazio.

Veja o quarto gol da partida:

Não demorou muito e, aos 4 minutos, a Itália volta ao ataque. Tonali acerta belo chute colocado na trave, e Pio Esposito cabeceia no rebote.

Veja o quinto gol da partida:

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