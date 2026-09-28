Copa do Mundo Feminina 2027: inscrições para voluntários terminam em outubro
Programa busca mais de 6 mil pessoas para trabalhar em diferentes funções nas oito cidades-sede
As inscrições para o Programa de Voluntários da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027, que será realizada no Brasil, seguem abertas até 7 de outubro. Interessados do país e do exterior podem se candidatar para atuar nos bastidores da competição, que será realizada em oito cidades-sede no país.
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Ao todo, mais de 6 mil voluntários serão selecionados para trabalhar durante o Mundial. As oportunidades estão distribuídas entre Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
Os participantes poderão atuar em mais de 20 áreas funcionais e cerca de 30 funções diferentes. Entre elas estão Imprensa, Operações de Jogos, Transporte, Credenciamento, Serviços aos Espectadores e Tecnologia. As atividades serão realizadas em locais como estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis.
Para participar, é necessário ter disponibilidade durante os meses de junho e julho de 2027.
Voluntários terão papel nos bastidores
A organização considera o programa uma parte importante da estrutura da Copa do Mundo Feminina. Para Aline Pellegrino, Diretora de Legado da competição, a iniciativa também busca aproximar o público brasileiro do torneio.
— O voluntariado é o verdadeiro coração de qualquer grande evento da FIFA. Os voluntários trazem a energia, a diversidade e o calor humano que transformam a experiência de torcedores, atletas e delegações. A Copa do Mundo Feminina no Brasil não é apenas sobre o que acontece dentro de campo, mas sobre o legado humano e cultural que deixaremos — afirmou.
Com a aproximação do fim das inscrições, a organização inicia as etapas de triagem e treinamento dos candidatos. Thiago Jannuzzi, Diretor de Operações de FIFA27, destacou a importância dos voluntários para a realização do torneio.
— O papel do voluntário é único e vital para que a engrenagem de um evento desse porte funcione com perfeição. Quem já demonstrou interesse preliminar ou deseja participar precisa garantir o preenchimento do formulário final até o dia 7 de outubro — declarou.
Quais são os requisitos?
Os candidatos precisam cumprir alguns critérios para participar do processo seletivo:
- Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;
- Ser brasileiro ou ter autorização legal para entrar e permanecer no Brasil durante o período do torneio;
- Ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante a competição.
Não é necessário ter experiência anterior como voluntário. O conhecimento de português ou inglês é obrigatório, enquanto outros idiomas podem ser considerados um diferencial.
Benefícios para os voluntários
Embora o trabalho não seja remunerado, os voluntários selecionados receberão uma série de benefícios durante a competição. Entre eles estão uniforme exclusivo fornecido pela Adidas, alimentação durante os turnos, soluções de transporte nas cidades-sede nos dias de atuação, treinamento e certificado oficial emitido pela FIFA.
A experiência também permitirá aos participantes acompanhar de perto a organização de um dos principais eventos esportivos do calendário internacional.
Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, mais de 13 mil voluntários trabalharam nas 12 cidades-sede. Segundo a FIFA, a comunidade global de voluntários atualmente reúne mais de dois milhões de pessoas.
Como se inscrever para a Copa do Mundo Feminina 2027?
Os interessados devem acessar a Comunidade de Voluntários da FIFA, fazer o cadastro ou login, selecionar a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 e preencher o formulário de inscrição. Também será necessário realizar uma breve avaliação online.
Quem já havia demonstrado interesse anteriormente precisa confirmar o cadastro e concluir o formulário final.
O prazo para participar do processo termina em 7 de outubro de 2026.
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