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Copa do Mundo Feminina 2027: inscrições para voluntários terminam em outubro

Programa busca mais de 6 mil pessoas para trabalhar em diferentes funções nas oito cidades-sede

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 16:42
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Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos. (Fifa/Divulgação)
Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil (Foto: Fifa/Divulgação)

As inscrições para o Programa de Voluntários da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027, que será realizada no Brasil, seguem abertas até 7 de outubro. Interessados do país e do exterior podem se candidatar para atuar nos bastidores da competição, que será realizada em oito cidades-sede no país.

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Ao todo, mais de 6 mil voluntários serão selecionados para trabalhar durante o Mundial. As oportunidades estão distribuídas entre Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Os participantes poderão atuar em mais de 20 áreas funcionais e cerca de 30 funções diferentes. Entre elas estão Imprensa, Operações de Jogos, Transporte, Credenciamento, Serviços aos Espectadores e Tecnologia. As atividades serão realizadas em locais como estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis.

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Para participar, é necessário ter disponibilidade durante os meses de junho e julho de 2027.

Voluntários terão papel nos bastidores

A organização considera o programa uma parte importante da estrutura da Copa do Mundo Feminina. Para Aline Pellegrino, Diretora de Legado da competição, a iniciativa também busca aproximar o público brasileiro do torneio.

— O voluntariado é o verdadeiro coração de qualquer grande evento da FIFA. Os voluntários trazem a energia, a diversidade e o calor humano que transformam a experiência de torcedores, atletas e delegações. A Copa do Mundo Feminina no Brasil não é apenas sobre o que acontece dentro de campo, mas sobre o legado humano e cultural que deixaremos — afirmou.

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Com a aproximação do fim das inscrições, a organização inicia as etapas de triagem e treinamento dos candidatos. Thiago Jannuzzi, Diretor de Operações de FIFA27, destacou a importância dos voluntários para a realização do torneio.

— O papel do voluntário é único e vital para que a engrenagem de um evento desse porte funcione com perfeição. Quem já demonstrou interesse preliminar ou deseja participar precisa garantir o preenchimento do formulário final até o dia 7 de outubro — declarou.

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Quais são os requisitos?

Os candidatos precisam cumprir alguns critérios para participar do processo seletivo:

  • Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;
  • Ser brasileiro ou ter autorização legal para entrar e permanecer no Brasil durante o período do torneio;
  • Ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante a competição.

Não é necessário ter experiência anterior como voluntário. O conhecimento de português ou inglês é obrigatório, enquanto outros idiomas podem ser considerados um diferencial.

Benefícios para os voluntários

Embora o trabalho não seja remunerado, os voluntários selecionados receberão uma série de benefícios durante a competição. Entre eles estão uniforme exclusivo fornecido pela Adidas, alimentação durante os turnos, soluções de transporte nas cidades-sede nos dias de atuação, treinamento e certificado oficial emitido pela FIFA.

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A experiência também permitirá aos participantes acompanhar de perto a organização de um dos principais eventos esportivos do calendário internacional.

Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, mais de 13 mil voluntários trabalharam nas 12 cidades-sede. Segundo a FIFA, a comunidade global de voluntários atualmente reúne mais de dois milhões de pessoas.

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Como se inscrever para a Copa do Mundo Feminina 2027?

Os interessados devem acessar a Comunidade de Voluntários da FIFA, fazer o cadastro ou login, selecionar a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 e preencher o formulário de inscrição. Também será necessário realizar uma breve avaliação online.

Quem já havia demonstrado interesse anteriormente precisa confirmar o cadastro e concluir o formulário final.

O prazo para participar do processo termina em 7 de outubro de 2026.

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027.
Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027 (Foto: Divulgação/Fifa)

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