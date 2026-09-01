Clube da Premier League contrata meia do Real Madrid
Jogador não estava nos planos de José Mourinho e foi pedido por Arbeloa
O Fulham, da Premier League, acertou a contratação do meia de 22 anos Manuel Ángel, que era do Real Madrid. Segundo Fabrizio Romano, o clube espanhol segue com a prioridade de recompra do atleta caso outro clube se interesse pelo jogador no futuro.
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A chegada de Manuel Ángel foi um pedido do técnico Álvaro Arbeloa, uma vez que o comandante trabalhou com o jovem no Real Madrid Castilla. O jovem também atuou na equipe profissional do clube espanhol no período em que o treinador esteve à frente da equipe no primeiro semestre de 2026.
Com a chegada de Manuel Ángel, o Fulham conta com três jogadores contratados junto ao Real Madrid na atual janela de transferências. Além do novo reforço, o clube da Premier League acertou com Gonzalo García e César Palacios.
Embora tenha disputado quatro jogos na temporada passada, Manuel Ángel não estava nos planos do Real Madrid e de José Mourinho. Por outro lado, o Fulham busca uma recuperação na Premier League após duas derrotas nos dois primeiros jogos do torneio.
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