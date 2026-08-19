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Com dois brasileiros no top-10, jornal elege 50 melhores jogadores da Premier League

Astro do Manchester City ocupa a primeira posição no ranking do 'The Athletic'

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 14:24
Atualizado há 2 minutos
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Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Erling Haaland e Gabriel Magalhães discutem em duelo da última Premier League; ambos estão no top-5 do "The Athletic" (Foto: Darren Staples / AFP)

O jornal "The Athletic" elegeu os 50 melhores jogadores da Premier League, cuja temporada se inicia nesta sexta-feira (21). A lista conta com sete atletas brasileiros, entre os quais seis integraram a convocação de Carlo Ancelotti na última Copa do Mundo. Os maiores destaques foram Gabriel Magalhães (4º) e Bruno Guimarães (6º), ambos do Arsenal.

Curiosamente, o terceiro brasileiro mais bem posicionado não esteve no Mundial: o atacante João Pedro (18º), do Chelsea. Depois, aparecem o goleiro Alisson (22º), do Liverpool, o centroavante Igor Thiago (33º), do Brentford, o ponta Rayan (42º), do Bournemouth, e o meia-atacante Matheus Cunha (45º), do Manchester United.

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João Pedro comemorando gol no amistoso do Chelsea
João Pedro comemora gol em amistoso do Chelsea; brasileiro vem de ótima temporada, apesar da ausência na Copa (Foto: David Gray / AFP)

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Melhores brasileiros agora são companheiros

Um dos pilares da Seleção Brasileira no último ciclo, o volante Bruno Guimarães se transferiu do Newcastle para o Arsenal por € 87,5 milhões (R$ 527 milhões) nesta janela de transferências. Segundo o jornal estrangeiro, "ele é dinâmico, contribui com gols e assistências e não é preciso ser um gênio para entender por que Arteta concluiu que se encaixaria no Arsenal".

Nos Gunners, o meio-campista se junta a outros três brasileiros: Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, atuais vencedores da Premier League. O zagueiro foi um dos protagonistas da equipe. Na lista, foi descrito pelo "The Athletic" da seguinte forma: "um defensor de classe mundial extremamente consistente, tanto pelo alto quanto com a bola nos pés".

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Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal
Bruno Guimarães, grande contratação do Arsenal para 2026/27, recebe aplausos dos torcedores em sua apresentação (Foto: Carlos Jasso / AFP)

E quem são os craques da Premier League?

O periódico elegeu o centroavante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, artilheiro da última edição do Campeonato Inglês, o melhor jogador da competição. O medalhista de prata foi o português Bruno Fernandes, craque do torneio em 2025/26 pelo Manchester United. Por fim, quem fecha o top-3 é o volante inglês Declan Rice, também do atual campeão Arsenal.

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Lista completa do "The Athletic":

  1. 1º - Erling Haaland (Manchester City)
  2. 2º - Bruno Fernandes (Manchester United)
  3. 3º - Declan Rice (Arsenal)
  4. 4º - Gabriel Magalhães (Arsenal)
  5. 5º - William Saliba (Arsenal)
  6. 6º - Bruno Guimarães (Arsenal)
  7. 7º - Moisés Caicedo (Chelsea)
  8. 8º - Dominik Szoboszlai (Liverpool)
  9. 9º - Bukayo Saka (Arsenal)
  10. 10º - Elliot Anderson (Manchester City)
  11. 11º - Florian Wirtz (Liverpool)
  12. 12º - Virgil van Dijk (Liverpool)
  13. 13º - Cole Palmer (Chelsea)
  14. 14º - Antoine Semenyo (Manchester City)
  15. 15º - David Raya (Arsenal)
  16. 16º - Rayan Cherki (Manchester City)
  17. 17º - Enzo Fernández (Chelsea)
  18. 18º - João Pedro (Chelsea)
  19. 19º - Jeremy Doku (Manchester City)
  20. 20º - Ismaila Sarr (Crystal Palace)
  21. 21º - Alexander Isak (Liverpool)
  22. 22º - Alisson (Liverpool)
  23. 23º - Morgan Rogers (Chelsea)
  24. 24º - Hugo Ekitike (Liverpool)
  25. 25º - Martin Odegaard (Arsenal)
  26. 26º - Granit Xhaka (Sunderland)
  27. 27º - Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
  28. 28º - Rúben Dias (Manchester City)
  29. 29º - Alexis Mac Allister (Liverpool)
  30. 30º - Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  31. 31º - Reece James (Chelsea)
  32. 32º - Ezri Konsa (Aston Villa)
  33. 33º - Igor Thiago (Brentford)
  34. 34º - Phil Foden (Manchester City)
  35. 35º - Marc Guehi (Manchester City)
  36. 36º - Bryan Mbeumo (Manchester United)
  37. 37º - Adam Wharton (Crystal Palace)
  38. 38º - Ollie Watkins (Aston Villa)
  39. 39º - Sandro Tonali (Tottenham Hotspur)
  40. 40º - Viktor Gyokeres (Arsenal)
  41. 41º - Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur)
  42. 42º - Rayan (Bournemouth)
  43. 43º - Eberechi Eze (Arsenal)
  44. 44º - Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
  45. 45º - Matheus Cunha (Manchester United)
  46. 46º - Youri Tielemans (Manchester United)
  47. 47º - Alex Scott (Bournemouth)
  48. 48º - Marcus Rashford (Manchester United)
  49. 49º - Iliman Ndiaye (Everton)
  50. 50º - Jordan Pickford (Everton)
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