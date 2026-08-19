Com dois brasileiros no top-10, jornal elege 50 melhores jogadores da Premier League
Astro do Manchester City ocupa a primeira posição no ranking do 'The Athletic'
O jornal "The Athletic" elegeu os 50 melhores jogadores da Premier League, cuja temporada se inicia nesta sexta-feira (21). A lista conta com sete atletas brasileiros, entre os quais seis integraram a convocação de Carlo Ancelotti na última Copa do Mundo. Os maiores destaques foram Gabriel Magalhães (4º) e Bruno Guimarães (6º), ambos do Arsenal.
Curiosamente, o terceiro brasileiro mais bem posicionado não esteve no Mundial: o atacante João Pedro (18º), do Chelsea. Depois, aparecem o goleiro Alisson (22º), do Liverpool, o centroavante Igor Thiago (33º), do Brentford, o ponta Rayan (42º), do Bournemouth, e o meia-atacante Matheus Cunha (45º), do Manchester United.
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Melhores brasileiros agora são companheiros
Um dos pilares da Seleção Brasileira no último ciclo, o volante Bruno Guimarães se transferiu do Newcastle para o Arsenal por € 87,5 milhões (R$ 527 milhões) nesta janela de transferências. Segundo o jornal estrangeiro, "ele é dinâmico, contribui com gols e assistências e não é preciso ser um gênio para entender por que Arteta concluiu que se encaixaria no Arsenal".
Nos Gunners, o meio-campista se junta a outros três brasileiros: Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, atuais vencedores da Premier League. O zagueiro foi um dos protagonistas da equipe. Na lista, foi descrito pelo "The Athletic" da seguinte forma: "um defensor de classe mundial extremamente consistente, tanto pelo alto quanto com a bola nos pés".
E quem são os craques da Premier League?
O periódico elegeu o centroavante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, artilheiro da última edição do Campeonato Inglês, o melhor jogador da competição. O medalhista de prata foi o português Bruno Fernandes, craque do torneio em 2025/26 pelo Manchester United. Por fim, quem fecha o top-3 é o volante inglês Declan Rice, também do atual campeão Arsenal.
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Lista completa do "The Athletic":
- 1º - Erling Haaland (Manchester City)
- 2º - Bruno Fernandes (Manchester United)
- 3º - Declan Rice (Arsenal)
- 4º - Gabriel Magalhães (Arsenal)
- 5º - William Saliba (Arsenal)
- 6º - Bruno Guimarães (Arsenal)
- 7º - Moisés Caicedo (Chelsea)
- 8º - Dominik Szoboszlai (Liverpool)
- 9º - Bukayo Saka (Arsenal)
- 10º - Elliot Anderson (Manchester City)
- 11º - Florian Wirtz (Liverpool)
- 12º - Virgil van Dijk (Liverpool)
- 13º - Cole Palmer (Chelsea)
- 14º - Antoine Semenyo (Manchester City)
- 15º - David Raya (Arsenal)
- 16º - Rayan Cherki (Manchester City)
- 17º - Enzo Fernández (Chelsea)
- 18º - João Pedro (Chelsea)
- 19º - Jeremy Doku (Manchester City)
- 20º - Ismaila Sarr (Crystal Palace)
- 21º - Alexander Isak (Liverpool)
- 22º - Alisson (Liverpool)
- 23º - Morgan Rogers (Chelsea)
- 24º - Hugo Ekitike (Liverpool)
- 25º - Martin Odegaard (Arsenal)
- 26º - Granit Xhaka (Sunderland)
- 27º - Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
- 28º - Rúben Dias (Manchester City)
- 29º - Alexis Mac Allister (Liverpool)
- 30º - Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- 31º - Reece James (Chelsea)
- 32º - Ezri Konsa (Aston Villa)
- 33º - Igor Thiago (Brentford)
- 34º - Phil Foden (Manchester City)
- 35º - Marc Guehi (Manchester City)
- 36º - Bryan Mbeumo (Manchester United)
- 37º - Adam Wharton (Crystal Palace)
- 38º - Ollie Watkins (Aston Villa)
- 39º - Sandro Tonali (Tottenham Hotspur)
- 40º - Viktor Gyokeres (Arsenal)
- 41º - Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur)
- 42º - Rayan (Bournemouth)
- 43º - Eberechi Eze (Arsenal)
- 44º - Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
- 45º - Matheus Cunha (Manchester United)
- 46º - Youri Tielemans (Manchester United)
- 47º - Alex Scott (Bournemouth)
- 48º - Marcus Rashford (Manchester United)
- 49º - Iliman Ndiaye (Everton)
- 50º - Jordan Pickford (Everton)
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