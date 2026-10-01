Lionel Messi assume o comando do Eldense na Segunda Divisão espanhola

Lionel Messi é o novo proprietário do Eldense, equipe da Segunda Divisão da Espanha. O clube confirmou a mudança de controle nesta quinta-feira (1º). O acordo depende da aprovação do Conselho Superior do Desporto (CSD) da Espanha para ser oficializado.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

O contrato foi assinado com o Grupo TH, fundo de investimentos colombiano que administrava a equipe sediada em Alicante. O movimento representa a compra do primeiro clube profissional de Messi na Espanha. No início do ano, ele adquiriu o Cornellà, time da quinta divisão que atua no segmento semiprofissional. Além desses investimentos na Europa, o jogador tem participação no Deportivo LSM, do Uruguai, em sociedade com Luis Suárez.

continua após a publicidade

Eldense e Cornellà disputam divisões diferentes no sistema do futebol espanhol. Por esse motivo, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não impõe restrições regulatórias para a gestão simultânea dos dois times no momento.

Lionel Messi assume o controle do Eldense após acordo com o Grupo TH (Foto: Luis Robayo / AFP)

Em campo, o Eldense ocupa a faixa inferior da tabela na Segunda Divisão. O time não venceu nas primeiras quatro rodadas da temporada e demitiu o técnico Claudio Barragán nesta semana. A equipe manda seus jogos no Estádio Nuevo Pepico Amat, que tem capacidade para 5.776 torcedores.