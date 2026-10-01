Fluminense vai recorrer após sofrer multa pesada da Conmebol
Conmebol multa o Fluminense em R$ 467 mil por infrações na Libertadores
A Conmebol aplicou uma pesada sanção financeira ao Fluminense devido a episódios registrados na partida de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Platense, disputada no Maracanã no dia 8 de setembro. O clube carioca foi punido com uma multa de 90 mil dólares — valor equivalente a aproximadamente R$ 467 mil na cotação atual.
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A entidade sul-americana fundamentou a penalidade em dois fatores principais: o acendimento de artefatos pirotécnicos e sinalizadores nas arquibancadas pelo torcedor tricolor e a manutenção das visitas guiadas de turismo no Maracanã na mesma data do evento esportivo. A atividade turística, vale destacar, também rendeu uma advertência ao rival Flamengo em confronto anterior do torneio.
Apesar da punição nos bastidores, a diretoria do Fluminense estuda interpor recurso para tentar anular ou abrandar o valor cobrado pela entidade. Em campo, a equipe sob o comando do técnico Marcão superou o adversário argentino no placar agregado — após vencer por 2 a 0 no Rio de Janeiro e carimbar a vaga em Buenos Aires com gol decisivo do atacante Canobbio.
Livre do fantasma das quartas, o Tricolor das Laranjeiras agora volta todas as suas atenções para o desafio das semifinais do torneio continental. O primeiro duelo decisivo diante do Palmeiras está agendado para o dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã, enquanto o confronto de volta ocorrerá no dia 21 do mesmo mês no Nubank Parque, em São Paulo.
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