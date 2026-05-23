Bruno Fernandes é eleito o melhor jogador da Premier League

O meia português Bruno Fernandes foi eleito neste sábado (23) o melhor jogador da temporada da Premier League. Principal nome da campanha do Manchester United, o camisa 8 liderou a retomada da equipe à parte de cima da tabela após anos de instabilidade.

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Bruno Fernandes soma até aqui 34 partidas na Premier League, com oito gols marcados e impressionantes 20 assistências distribuídas. O português foi decisivo na campanha que recolocou o United no G-4 depois de duas temporadas fora da zona de classificação para a Champions League.

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Além do retorno ao protagonismo, o Manchester United também protagonizou uma das maiores recuperações da competição. Na última temporada, o clube terminou apenas na 15ª colocação, cenário bem diferente do atual. Com 68 pontos conquistados, os Red Devils ocupam a terceira posição, atrás apenas do Manchester City e do campeão Arsenal.

A temporada de Bruno também consolidou o meia como principal referência técnica e liderança do elenco comandado por Michael Carrick. O bom rendimento do português também o manteve como um dos nomes selecionados por Portugal para a Copa do Mundo de 2026. Sua presença na convocação já era esperada, mas agora o jogador chega com mais confiança após esse importante prêmio.

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O que vem por aí?

O Manchester United encerra sua campanha na Premier League no próximo domingo, às 12h (de Brasília), diante do Brighton, fora de casa. Por ser a última rodada da competição, todos os jogos vão acontecer simultaneamente.

Bruno Fernandes, camisa 8 do Manchester United (Foto: Divulgação)

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