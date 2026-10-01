Uefa confirma recebimento de documentos sobre o caso Negreira

A Uefa confirmou, por meio de seus canais oficiais, ter recebido um volume substancial de documentos referentes ao caso Negreira. O material, que compõe um vasto dossiê com cerca de 50 mil páginas elaborado pelo Real Madrid, será agora analisado pelos inspetores de ética e disciplina da entidade máxima do futebol europeu.

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A entrega da documentação ocorre enquanto a Uefa dá andamento ao processo, aberto em março de 2023, sobre os pagamentos do Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. Em seu comunicado, o órgão europeu limitou-se a atestar a recepção dos arquivos enviados pelo clube merengue, ressaltando que eles serão incorporados à revisão em curso.

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A resposta do Barcelona

Diante da repercussão do anúncio da Uefa, o Barcelona agiu rápido e emitiu uma nota oficial para esclarecer sua situação e rebater a narrativa de uma nova ofensiva jurídica. A principal linha de defesa da diretoria catalã é rechaçar veementemente a ideia de que o caso sofreu qualquer tipo de "reabertura" ou que uma nova investigação foi instaurada contra o clube.

"Esta investigação não foi reaberta porque nunca foi encerrada", destacou o comunicado. O Barça argumenta que o texto divulgado pela Uefa confirma pura e simplesmente o recebimento da documentação por parte do Real Madrid, não contendo qualquer juízo de valor ou pronunciamento oficial sobre o conteúdo do material fornecido.

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Joan Laporta é presidente do Barcelona desde 2021 (Foto: Lluis Gene/AFP)

O clube catalão também fez questão de frisar que sempre colaborou com as autoridades esportivas europeias. A diretoria ressaltou que, até o momento, não foi notificada sobre a queixa do Real Madrid nem recebeu qualquer nova exigência por parte dos inspetores da Uefa.

Para tranquilizar seus torcedores e acionistas, o Barcelona concluiu sua defesa reforçando que a equipe continua obtendo sua licença da Uefa normalmente e participando das competições continentais sem nenhum tipo de restrição. O clube mantém a postura de que qualquer desdobramento na esfera esportiva deve aguardar o desfecho definitivo do processo criminal que corre na justiça comum espanhola.

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O que é o caso Negreira?

O caso envolve pagamentos realizados pelo Barcelona, entre 2001 e 2018, a uma empresa ligada a José María Enríquez Negreira, que ocupava o cargo de vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros durante parte desse período. A investigação busca esclarecer a finalidade dos valores e quais serviços teriam sido prestados ao clube.

Negreira e o Barcelona apresentaram versões segundo as quais os pagamentos estavam relacionados a serviços de assessoria e relatórios sobre arbitragem. A apuração, porém, colocou os pagamentos sob investigação justamente pela posição ocupada pelo ex-dirigente dentro da estrutura de arbitragem espanhola.

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O caso veio a público em 2023 e passou a ser investigado também pelas autoridades esportivas e judiciais. Naquele momento, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, classificou o episódio como extremamente grave, mas ressaltou que a análise disciplinar caberia aos órgãos independentes da entidade.

No âmbito espanhol, o processo segue sob análise judicial. A situação é diferente na Uefa, que possui seus próprios regulamentos e pode avaliar eventuais violações relacionadas às competições europeias.

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Aleksander Ceferin, presidente da Uefa (Foto: Divulgação/Uefa)

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