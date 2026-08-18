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Premier League: quem volta valorizado após a Copa do Mundo?

Jogadores que chegam em alta para a nova temporada

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 17:08
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Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

A temporada 2026/27 da Premier League começa nesta sexta-feira (21), e alguns dos principais jogadores do futebol inglês retornam à competição em alta após a disputa da Copa do Mundo de 2026. Entre grandes atuações no Mundial, transferências e boas campanhas com suas seleções, cinco nomes chegam à nova temporada valorizados na liga.

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Haaland

Erling Haaland foi um dos grandes nomes da Copa do Mundo. O atacante marcou sete gols pelo torneio e teve atuação decisiva nas oitavas de final, quando balançou as redes duas vezes na vitória da Noruega sobre o Brasil, que terminou com a eliminação brasileira. O camisa 9 do Manchester City comandou os noruegueses para uma campanha histórica, 28 anos depois de disputar seu último Mundial. A campanha da Noruega teve fim nas quartas de final no confronto contra a Inglaterra.

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De volta ao Manchester City, Haaland também carrega o status de artilheiro da última edição da Premier League. Na temporada 2025/26, o norueguês terminou no topo da lista de goleadores, com 27 gols, e inicia a nova campanha novamente como uma das principais referências ofensivas da competição.

Noruega - Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

Pedro Porro

Pedro Porro chega para a nova temporada após viver um momento de destaque com a seleção espanhola na Copa do Mundo. O lateral ganhou espaço durante o Mundial e foi um dos jogadores importantes da campanha que terminou com o título da Espanha.

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O bom desempenho veio depois de uma temporada complicada para o Tottenham, que terminou a Premier League lutando contra o rebaixamento, mas conseguiu permanecer na elite. Mesmo com as dificuldades coletivas, Porro manteve espaço na seleção e agora retorna ao futebol inglês valorizado após a conquista mundial.

Pedro Porro, lateral da Espanha, celebra gol contra a França na semifinal da Copa do Mundo
Pedro Porro, lateral da Espanha, celebra gol contra a França na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

Bruno Guimarães

Bruno Guimarães teve uma participação regular com o Brasil na Copa do Mundo. Apesar da eliminação nas oitavas de final para a Noruega e do pênalti perdido no confronto, o meio-campista também teve momentos importantes, como a assistência decisiva na vitória sobre o Japão na fase eliminatória.

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O desempenho pelo Newcastle na última temporada, somado à participação no Mundial, ajudou a colocar o brasileiro no radar do atual campeão inglês. O Arsenal contratou Bruno Guimarães, que já estreou pelo novo clube conquistando a Supercopa da Inglaterra.

Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal
Bruno Guimarães é apresentado no estádio e aplaude torcida do Arsenal (Foto: CARLOS JASSO / AFP)

Lisandro Martínez

Lisandro Martínez foi um dos destaques da Argentina na Copa do Mundo e teve uma boa participação na campanha que levou a seleção até a final. O zagueiro formou dupla com Cuti Romero em boa parte do torneio e terminou o Mundial valorizado pelo desempenho no setor defensivo.

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A Argentina acabou derrotada pela Espanha na decisão, mas Lisandro retorna ao Manchester United em alta após a boa participação na Copa do Mundo e chega para a temporada 2026/27 com moral renovada.

Lisandro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
Lisandro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Rashford

Marcus Rashford também retorna ao futebol inglês em alta. O atacante passou a temporada 2025/26 emprestado ao Barcelona, onde teve boas atuações e recuperou protagonismo após um período de instabilidade no Manchester United.

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Na Copa do Mundo, Rashford também teve participação positiva com a Inglaterra, que terminou na terceira colocação. Com o fim do empréstimo ao clube catalão, o atacante retorna à Premier League com a missão de manter o bom momento e recuperar espaço no futebol inglês.

Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Barcelona)
Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Barcelona)

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