Premier League: quem volta valorizado após a Copa do Mundo?
Jogadores que chegam em alta para a nova temporada
A temporada 2026/27 da Premier League começa nesta sexta-feira (21), e alguns dos principais jogadores do futebol inglês retornam à competição em alta após a disputa da Copa do Mundo de 2026. Entre grandes atuações no Mundial, transferências e boas campanhas com suas seleções, cinco nomes chegam à nova temporada valorizados na liga.
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Haaland
Erling Haaland foi um dos grandes nomes da Copa do Mundo. O atacante marcou sete gols pelo torneio e teve atuação decisiva nas oitavas de final, quando balançou as redes duas vezes na vitória da Noruega sobre o Brasil, que terminou com a eliminação brasileira. O camisa 9 do Manchester City comandou os noruegueses para uma campanha histórica, 28 anos depois de disputar seu último Mundial. A campanha da Noruega teve fim nas quartas de final no confronto contra a Inglaterra.
De volta ao Manchester City, Haaland também carrega o status de artilheiro da última edição da Premier League. Na temporada 2025/26, o norueguês terminou no topo da lista de goleadores, com 27 gols, e inicia a nova campanha novamente como uma das principais referências ofensivas da competição.
Pedro Porro
Pedro Porro chega para a nova temporada após viver um momento de destaque com a seleção espanhola na Copa do Mundo. O lateral ganhou espaço durante o Mundial e foi um dos jogadores importantes da campanha que terminou com o título da Espanha.
O bom desempenho veio depois de uma temporada complicada para o Tottenham, que terminou a Premier League lutando contra o rebaixamento, mas conseguiu permanecer na elite. Mesmo com as dificuldades coletivas, Porro manteve espaço na seleção e agora retorna ao futebol inglês valorizado após a conquista mundial.
Bruno Guimarães
Bruno Guimarães teve uma participação regular com o Brasil na Copa do Mundo. Apesar da eliminação nas oitavas de final para a Noruega e do pênalti perdido no confronto, o meio-campista também teve momentos importantes, como a assistência decisiva na vitória sobre o Japão na fase eliminatória.
O desempenho pelo Newcastle na última temporada, somado à participação no Mundial, ajudou a colocar o brasileiro no radar do atual campeão inglês. O Arsenal contratou Bruno Guimarães, que já estreou pelo novo clube conquistando a Supercopa da Inglaterra.
Lisandro Martínez
Lisandro Martínez foi um dos destaques da Argentina na Copa do Mundo e teve uma boa participação na campanha que levou a seleção até a final. O zagueiro formou dupla com Cuti Romero em boa parte do torneio e terminou o Mundial valorizado pelo desempenho no setor defensivo.
A Argentina acabou derrotada pela Espanha na decisão, mas Lisandro retorna ao Manchester United em alta após a boa participação na Copa do Mundo e chega para a temporada 2026/27 com moral renovada.
Rashford
Marcus Rashford também retorna ao futebol inglês em alta. O atacante passou a temporada 2025/26 emprestado ao Barcelona, onde teve boas atuações e recuperou protagonismo após um período de instabilidade no Manchester United.
Na Copa do Mundo, Rashford também teve participação positiva com a Inglaterra, que terminou na terceira colocação. Com o fim do empréstimo ao clube catalão, o atacante retorna à Premier League com a missão de manter o bom momento e recuperar espaço no futebol inglês.
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