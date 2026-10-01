Sem Cristiano Ronaldo, Portugal supera polêmica e vence Dinamarca
Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Dinamarca por 4 a 2 e mantém 100% na Liga das Nações
A seleção de Portugal deu uma demonstração de força e maturidade em Copenhague. Mesmo entrando em campo sob intensa pressão devido ao turbulento abandono da delegação por parte de Cristiano Ronaldo, a equipe lusa não se abalou, apresentou um futebol envolvente e derrotou a Dinamarca por 4 a 2, consolidando a liderança isolada do seu grupo na Liga das Nações.
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A vitória começou a ser desenhada ainda na etapa inicial. Com uma postura ofensiva, pressão alta na saída de bola e posse de qualidade, os visitantes abriram vantagem no placar com gols de João Cancelo e Gonçalo Ramos. Os dinamarqueses descontaram com Damsgaard, aproveitando uma brecha na transição defensiva portuguesa, mas o controle do confronto permaneceu sob o comando da equipe visitante até o intervalo.
Na volta para o segundo tempo, os donos da casa ensaiaram uma reação e chegaram ao empate com o centroavante Hojlund. No entanto, a reação lusa veio de forma imediata e fulminante: mantendo o apetite ofensivo, Vitinha recolocou Portugal em vantagem com um belo arremate, e João Félix selou o placar no Parken Stadium, garantindo a terceira vitória consecutiva em três jogos disputados no torneio.
O resultado convincente deixa a seleção com um pé nas quartas de final do torneio continental e dá respaldo ao trabalho do técnico Jorge Jesus. Ao priorizar o desempenho coletivo frente ao ruído provocado pela ausência de seu maior astro histórico, Portugal provou que conta com opções de sobra para seguir forte na briga pelos principais títulos da temporada.
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