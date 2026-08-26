Chelsea avalia contratação de Dibu Martínez na reta final da janela
Goleiro argentino foi oferecido ao clube londrino após o Aston Villa contratar Zion Suzuki para ser titular
O Chelsea avalia a possibilidade de contratar Emiliano "Dibu" Martínez, do Aston Villa, nesta reta final da janela de transferências. Segundo as informações publicadas nesta quarta-feira (26) pelo jornalista David Ornstein, do "The Athletic", representantes do goleiro argentino ofereceram o jogador ao clube londrino, que ainda analisa a operação antes de decidir se avançará pela contratação.
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A situação de Martínez no Aston Villa mudou após a chegada de Zion Suzuki, contratado junto ao Parma por quase 30 milhões de libras para assumir a posição de titular. Marco Bizot iniciou a temporada no gol da equipe, enquanto o argentino, de 33 anos, segue com o futuro indefinido em Birmingham.
Chelsea analisa situação no gol
O interesse do Chelsea acontece após Robert Sánchez ser questionado pelo desempenho na estreia da temporada. O espanhol sofreu críticas depois de falhar nos dois gols da derrota por 3 a 2 para o Fulham, na primeira rodada da Premier League. Mike Penders, que retornou ao clube após empréstimo ao Strasbourg, foi relacionado como opção no banco.
Martínez, por sua vez, atravessa o segundo ano consecutivo com negociações para deixar o Aston Villa. Na última temporada, o Manchester United chegou a fazer uma proposta de empréstimo pelo goleiro, mas o clube recusou a oferta. Desta vez, o argentino também esteve em conversas com a Juventus, mas a negociação não avançou e a equipe italiana acabou contratando Guglielmo Vicario, do Tottenham.
Passagem pelo Aston Villa
Contratado pelo Aston Villa em 2020, após deixar o Arsenal, Martínez disputou 256 partidas pelo clube inglês. Na última temporada, teve participação importante na campanha que levou a equipe ao quarto lugar da Premier League e ao título da Liga Europa, resultado que garantiu o retorno do Villa à Champions League.
O goleiro também foi titular da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026 e disputou as oito partidas da equipe no torneio, que terminou com derrota por 1 a 0 para a Espanha na final. Agora, com a possibilidade de deixar o Aston Villa, Martínez pode voltar a ser alvo de outro clube da Premier League antes do fechamento da janela.
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