Campeão da Premier League é rebaixado à terceira divisão

O Leicester City está rebaixado à League One, a terceira divisão da Inglaterra. Campeão da Premier League na temporada 2015/16, o clube caiu para a segunda divisão em 2025 e teve mais um descenso confirmado nesta terça-feira (21), após empate em 2 a 2 com o Hull City, com duas rodadas de antecedência.

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Com o resultado, os Foxes terminam a 44ª e antepenúltima rodada da EFL Championship com 42 pontos e na 23ª colocação, sem chances de alcançar o Blackburn, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem 49 pontos. Assim, a equipe disputará a terceira divisão dez anos depois do histórico título da Premier League.

Leicester perdeu pontos na Justiça

Em fevereiro, o Leicester foi punido com a perda de seis pontos na Championship por descumprimento regras de lucro e sustentabilidade da liga inglesa. Uma comissão independente julgou as infrações e determinou que o clube ultrapassou o limite de despesas pessoais e sociais em 20,8 milhões de libras durante o período de avaliação de três anos, terminado na temporada 2023/24.

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Além disso, os Foxes não forneceram as demonstrações financeiras anuais dentro do prazo imposto pela Premier League. No início de abril, o clube teve recurso negado, e a perda de seis pontos foi crucial para o rebaixamento confirmado nesta terça-feira (21).

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A crise do Leicester após o título da Premier League

Há dez anos, o Leicester City virou sensação ao desafiar os gigantes da Inglaterra e conquistas o título da Premier League. Na temporada seguinte, o clube chegou até a disputar as quartas de final da Champions League, caindo diante do Atlético de Madrid.

Em 2021, os Foxes venceram a Copa da Inglaterra, batendo o Chelsea (que viria a ser campeão europeu contra o Manchester City) em Wembley na decisão. Cada vez mais acostumado a estar na elite, o Leicester viu tudo desmoronar com dois rebaixamentos. Mas afinal, o que aconteceu?

Leicester City campeão da Premier League em 2015/16 (Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

FALTOU OU 'SOBROU' AMBIÇÃO?

É comum na Inglaterra que torcedores de clubes rebaixados aleguem que faltou ambição às equipes na temporada. Mas, conforme pontuado pelo site "The Athletic", o caso do Leicester é justamente o oposto. Após a conquista da Premier League em 2015/16, os Foxes se acostumaram com o estrelato. Era meta constante dos dirigentes "atrapalhar" o Big Six e estar sempre nas primeiras posições.

Reforços caros começaram a chegar, o Leicester transformou Brendan Rodgers no técnico mais bem pago da história do clube. Nas temporadas 2019/20 e 2020/21, os Foxes fracassaram em garantir vaga na Champions League, o que era fundamental para o planejamento financeiro da gestão.

PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos de todos os clubes de futebol do planeta. Mas no caso do Leicester, pode-se dizer que foi um dos mais afetados em toda a Premier League. O clube entrou na mira do Fair Play Financeiro da Uefa, por conta de salários elevados e maiores do que o próprio orçamento do clube poderia lidar.

A solução? Saída de alguns jogadores importantes, tendo como caso mais emblemático o goleiro Kasper Schmeichel, ídolo do Leicester e símbolo da geração mais vitoriosa da história do clube. O dinamarquês deixou o King Power rumo ao Nice e a diretoria não soube como repor seu goleiro à altura.

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O REBAIXAMENTO EM 2022/23

Um dos maiores fantasmas do Leicester na desastrosa temporada 2022/23 certamente foi o elevado número de lesões. O capitão Jonny Evans e o artilheiro histórico Jamie Vardy passaram boa parte da jornada no departamento médico. Albrighton, outro nome de peso no clube, foi emprestado ao West Bromwich. Com isso, as opções de Brendan Rodgers eram poucas e o treinador, que já alertava sobre os perigos que o Leicester vivia, não resistiu e foi demitido em abril, sendo substituído por Dean Smith.

O faturamento do Leicester na temporada 2021/22 foi o segundo maior fora do Big Six, no valor de 128,6 milhões de libras, além de ser o 9º clube com maior valor de mercado da Premier League. Nada disso foi suficiente para manter um clube, refém de suas próprias ambições, na elite do futebol inglês.

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EFEITO IOIÔ E NOVA QUEDA EM 2024/25

Após uma breve redenção na temporada 2023/24, quando conquistaram o título da Championship sob o comando de Enzo Maresca, a esperança de estabilidade durou pouco. O retorno à Premier League na temporada 2024/25 foi catastrófico: com uma campanha marcada pela instabilidade defensiva e trocas no comando técnico, os Foxes terminaram em 18º lugar, sendo rebaixados novamente apenas um ano após a promoção.

O GOLPE FINAL: PERDA E PONTOS E QUEDA À TERCEIRA DIVISÃO

A temporada 2025/26 não trouxe o esperado "bate-volta". Pelo contrário, o Leicester iniciou a caminhada com um peso extra nas costas. Em fevereiro de 2026, uma comissão independente confirmou que o Leicester violou as Regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSR) da liga, excedendo o limite de perdas permitido em mais de 20 milhões de libras durante o ciclo avaliado.

Como punição, o clube recebeu uma dedução imediata de seis pontos na tabela da Championship. Apesar dos recursos apresentados pela diretoria, a decisão foi mantida em última instância no início de abril, selando o destino do clube na parte inferior da classificação. Em campo, os resultados não ajudaram, e o rebaixamento foi confirmado nesta terça-feira (21).

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