Jamie Vardy é anunciado por clube italiano; confira
Atacante deixou o Leicester após 13 temporadas
- Matéria
- Mais Notícias
Após 13 anos no Leicester, Jamie Vardy foi anunciado por um novo clube e jogará o Campeonato Italiano a partir desta temporada. O atacante inglês é reforço do Cremonese, equipe recém-promovida na Itália e assinou contrato de uma temporada.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal italiano destaca atitude de brasileiro na Juventus
Futebol Internacional03/09/2025
- Santos
Santos acerta saída de jogador da base para o futebol italiano
Santos02/09/2025
- Futebol Internacional
Milan acerta contratação de atacante do Chelsea; confira
Futebol Internacional28/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Aos 38 anos, Jamie Vardy iniciará uma nova aventura, agora na Itália. O atacante assinou contrato com o Cremonese de uma temporada com opção de renovação por mais um ano caso o clube permaneça na primeira divisão. O ídolo do Leicester City será a estrela do time de Davide Nicola, que recebeu outros reforços importantes, como Jeremy Sarmiento e Antonio Sanabria.
A transferência acontece poucos meses após a despedida do Leicester, clube que Vardy construiu uma das trajetórias mais marcantes do futebol inglês. Foram 13 anos defendendo os Foxes, período em que se transformou em ídolo absoluto e em protagonista de uma das maiores façanhas da história da Premier League: o título inesperado de 2015/16.
Trajetória de Vardy no Leicester
Contratado pelo Leicester quando ainda conciliava o futebol com o trabalho em uma fábrica, vindo do modesto Fleetwood Town, Jamie Vardy rapidamente se destacou. Em 2014, ajudou o clube a conquistar a Championship e alcançar a primeira divisão. Dois anos depois, viveu o auge: foi peça central na conquista histórica da Premier League. Além disso, faturou a Chuteira de Ouro em 2019/20 e acumulou 200 gols em 500 partidas com a camisa dos Foxes. Pela seleção inglesa, somou 26 jogos e sete gols, participando da Copa do Mundo de 2018.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias