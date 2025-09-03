menu hamburguer
Jamie Vardy é anunciado por clube italiano; confira

Atacante deixou o Leicester após 13 temporadas

Jamie Vardy - Leicester x Liverpool
imagem cameraJamie Vardy em ação pelo Leicester (Foto: Darren Staples/AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
15:53
Jamie Vardy foi anunciado pelo Cremonese, time da Série A italiana.
Assinou contrato de uma temporada com opção de renovação.
Vardy tem 38 anos e deixa o Leicester após 13 anos.
Ele foi parte crucial na conquista da Premier League em 2015/16.
Acumulou 200 gols em 500 jogos pelo Leicester e 26 partidas com a seleção.
Após 13 anos no Leicester, Jamie Vardy foi anunciado por um novo clube e jogará o Campeonato Italiano a partir desta temporada. O atacante inglês é reforço do Cremonese, equipe recém-promovida na Itália e assinou contrato de uma temporada.

Aos 38 anos, Jamie Vardy iniciará uma nova aventura, agora na Itália. O atacante assinou contrato com o Cremonese de uma temporada com opção de renovação por mais um ano caso o clube permaneça na primeira divisão. O ídolo do Leicester City será a estrela do time de Davide Nicola, que recebeu outros reforços importantes, como Jeremy Sarmiento e Antonio Sanabria.

A transferência acontece poucos meses após a despedida do Leicester, clube que Vardy construiu uma das trajetórias mais marcantes do futebol inglês. Foram 13 anos defendendo os Foxes, período em que se transformou em ídolo absoluto e em protagonista de uma das maiores façanhas da história da Premier League: o título inesperado de 2015/16.

Trajetória de Vardy no Leicester

Contratado pelo Leicester quando ainda conciliava o futebol com o trabalho em uma fábrica, vindo do modesto Fleetwood Town, Jamie Vardy rapidamente se destacou. Em 2014, ajudou o clube a conquistar a Championship e alcançar a primeira divisão. Dois anos depois, viveu o auge: foi peça central na conquista histórica da Premier League. Além disso, faturou a Chuteira de Ouro em 2019/20 e acumulou 200 gols em 500 partidas com a camisa dos Foxes. Pela seleção inglesa, somou 26 jogos e sete gols, participando da Copa do Mundo de 2018.

