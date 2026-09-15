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Brasileirão já soma 17 técnicos demitidos no ano

Léo Condé foi o último a deixar o cargo, após derrota do Remo para o Bahia

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 10:08
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Luís Castro, técnico do Grêmio no Gre-Nal 449 (FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress)
Luís Castro, técnico do Grêmio no Gre-Nal 449 (FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress)

O Brasileirão 2026 atingiu nesta terça-feira (15) a marca de 17 demissões de técnicos em apenas 27 rodadas. A saída de Léo Condé do Remo, anunciada após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, foi a mais recente de uma extensa lista de mudanças nas comissões técnicas durante a competição.

Em média, o Brasileirão registra aproximadamente uma demissão a cada duas rodadas. Dos 20 clubes da série A, 12 já tiveram pelo menos uma mudança no comando técnico durante o Brasileirão.

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A instabilidade começou ainda nas primeiras rodadas e se espalhou entre equipes que brigam por objetivos diferentes na tabela. Clubes da parte de cima e de baixo da classificação recorreram à troca de treinador na tentativa de mudar o desempenho e alcançar suas metas na competição.

O Remo, por exemplo, chegou à segunda mudança de técnico no Brasileirão. Antes de Léo Condé, Juan Carlos Osorio já havia deixado o clube. O mesmo aconteceu com outros times, como Vasco, São Paulo, Botafogo e Remo, que também promoveram mais de uma alteração no comando.

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Entre os nomes que deixaram seus cargos estão treinadores experientes e conhecidos no futebol brasileiro e internacional, como Jorge Sampaoli, Fernando Diniz, Juan Carlos Osorio, Filipe Luís, Hernán Crespo, Tite, Juan Pablo Vojvoda, Martín Anselmi, Dorival Júnior, Roger Machado, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Luis Castro.

Técnicos demitidos durante o Basileirão 2026

  1. Jorge Sampaoli — Atlético-MG
  2. Fernando Diniz — Vasco
  3. Juan Carlos Osorio — Remo
  4. Filipe Luís — Flamengo
  5. Hernán Crespo — São Paulo
  6. Tite — Cruzeiro
  7. Juan Pablo Vojvoda — Santos
  8. Martín Anselmi — Botafogo
  9. Gilmar Dal Pozzo — Chapecoense
  10. Dorival Júnior — Corinthians
  11. Roger Machado — São Paulo
  12. Fábio Matias — Chapecoense
  13. Renato Gaúcho — Vasco
  14. Luis Zubeldía — Fluminense
  15. Franclim Carvalho — Botafogo
  16. Luis Castro — Grêmio
  17. Léo Condé — Remo

Com a saída de Léo Condé, o Brasileirão chega a 17 mudanças de treinador em apenas 27 rodadas.

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