Brasileirão já soma 17 técnicos demitidos no ano
Léo Condé foi o último a deixar o cargo, após derrota do Remo para o Bahia
O Brasileirão 2026 atingiu nesta terça-feira (15) a marca de 17 demissões de técnicos em apenas 27 rodadas. A saída de Léo Condé do Remo, anunciada após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, foi a mais recente de uma extensa lista de mudanças nas comissões técnicas durante a competição.
Em média, o Brasileirão registra aproximadamente uma demissão a cada duas rodadas. Dos 20 clubes da série A, 12 já tiveram pelo menos uma mudança no comando técnico durante o Brasileirão.
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A instabilidade começou ainda nas primeiras rodadas e se espalhou entre equipes que brigam por objetivos diferentes na tabela. Clubes da parte de cima e de baixo da classificação recorreram à troca de treinador na tentativa de mudar o desempenho e alcançar suas metas na competição.
O Remo, por exemplo, chegou à segunda mudança de técnico no Brasileirão. Antes de Léo Condé, Juan Carlos Osorio já havia deixado o clube. O mesmo aconteceu com outros times, como Vasco, São Paulo, Botafogo e Remo, que também promoveram mais de uma alteração no comando.
Entre os nomes que deixaram seus cargos estão treinadores experientes e conhecidos no futebol brasileiro e internacional, como Jorge Sampaoli, Fernando Diniz, Juan Carlos Osorio, Filipe Luís, Hernán Crespo, Tite, Juan Pablo Vojvoda, Martín Anselmi, Dorival Júnior, Roger Machado, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Luis Castro.
Técnicos demitidos durante o Basileirão 2026
- Jorge Sampaoli — Atlético-MG
- Fernando Diniz — Vasco
- Juan Carlos Osorio — Remo
- Filipe Luís — Flamengo
- Hernán Crespo — São Paulo
- Tite — Cruzeiro
- Juan Pablo Vojvoda — Santos
- Martín Anselmi — Botafogo
- Gilmar Dal Pozzo — Chapecoense
- Dorival Júnior — Corinthians
- Roger Machado — São Paulo
- Fábio Matias — Chapecoense
- Renato Gaúcho — Vasco
- Luis Zubeldía — Fluminense
- Franclim Carvalho — Botafogo
- Luis Castro — Grêmio
- Léo Condé — Remo
Com a saída de Léo Condé, o Brasileirão chega a 17 mudanças de treinador em apenas 27 rodadas.
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