Atitude de Estevão em jogo do Chelsea viraliza na Europa: ‘Coisa de brasileiro’

O Chelsea venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0 nesta sexta-feira (8), em Stanford Bridge, em jogo amistoso. Estreante e titular da equipe, Estevão, do Chelsea, abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, e uma atitude do craque brasileiro viralizou na Europa.

O outro gol do Chelsea também foi marcado por um brasileiro: João Pedro. Os brazukas comandaram a vitória dos Blues no amistoso e deixaram a torcida inglesa bem feliz.

Assim que fez o primeiro gol do Chelsea, Estevão beijou o escudo do clube, e a atitude repercutiu demais na Europa. Os torcedores do Chelsea curtiram, claro, mas os rivais se incomodaram com o gesto logo no primeiro jogo.

Estevão marcou em sua estreia pelo Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Veja atitude de Estevão em estreia pelo Chelsea e repercussão na Europa

"Até o Antony fez isso depois de marcar contra o Arsenal, coisa de brasileiro 😂😂😂😂 nada como o amor verdadeiro"

"Filho de William, Estveão beijando o escudo do Chelsea depois de fazer o gol"

"De jeito nenhum que o Estevão já beijou o escudo do Chelsea"

"Estevão esperou a vida toda para beijar o escudo do Chelsea"

Como foi o jogo

O destaque do Chelsea na primeira etapa foi, sem dúvidas, o estreante Estêvão. O brasileiro iniciou a partida pela ponta-direita e foi muito acionado desde o início, tentando dribles e constantemente fazendo associações com Cole Palmer. A recompensa logo aos 18 minutos, aproveitando rebote de finalização do companheiro inglês no travessão.

Apesar de balançarem a rede adversária apenas uma vez, os Blues tiveram total controle da partida nos primeiros 45 minutos. Foram 14 finalizações contra apenas duas do Leverkusen, ambas de fora da área, além de 77% de posse de bola.

Na volta do intervalo, Enzo Maresca promoveu mudanças na equipe, como a entrada de Pedro Neto no lugar de Cole Palmer. Com a alteração, Estêvão passou a atuar pelo setor central do campo, como armador da equipe, e seguiu participativo. Após jogada de Jamie Gittens, também estreante, pelo lado esquerdo, o brasileiro recebeu na entrada da área e bateu firme, levando perigo mais uma vez.

Com as alterações no Chelsea, o Bayer equilibrar o tempo com bola na segunda etapa, mas pouco conseguiu criar. Os Blues, por sua vez, mantiveram a intensidade até o fim e chegaram ao segundo gol no último lance do jogo. Destaque da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro entrou em campo aos 21'/2ºT e deixou o dele já aos 45', aproveitando sobra na entrada da área e batendo no canto esquerdo para dar números finais ao amistoso.