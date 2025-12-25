Ex-goleiro do Real Madrid critica Vini Jr: 'Não merece'

Ex-goleiro do Real Madrid, Santiago Cañizares criticou Vini Jr em meio ao processo de renovação de contrato com o clube espanhol. Os merengues ofereceram um aumento salarial, mas não chegaram na pedida do atacante brasileiro.

Em entrevista à "Cadena COPE", Cañizares afirmou que Vini Jr não merece um aumento do Real Madrid pelo que vem apresentando dentro de campo. O brasileiro chegou a ser vaiado por parte da torcida no Santiago Bernabéu devido ao seu desempenho na vitória do time de Xabi Alonso por 2 a 0 sobre o Sevilla, no sábado (20).

- O seu salário, a julgar pelo que demonstra em campo, não corresponde aos valores em negociação. No entanto, da mesma forma, outros jogadores do Real Madrid em campo também não merecem o dinheiro que o clube lhes paga. Vinicius diz ao seu agente para pressionar bastante porque o contrato é curto e terminará em breve. Diz que o clube deveria pagar pelas expectativas e pelo que ele foi, porque foi um grande jogador que quase ganhou Bola de Ouro e conquistou um título da Champions League.

Com o futuro indefinido, Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, mas tem conversas travadas por uma renovação. O atleta não deve descartar uma negociação caso sua situação não seja resolvida até o fim da atual temporada.

Como Vini Jr está na temporada com o Real Madrid?

Em 24 partidas disputadas com o Real Madrid na temporada, Vini Jr soma cinco gols e oito assistências. O atacante não possui uma grande relação com o técnico Xabi Alonso e não tem continuidade assegurada no clube em 2026/2027.

