ESPN é dona da Xsports? Entenda relação do canal com nova emissora de TV aberta

Prestes a realizar sua primeira transmissão neste sábado (16), a Xsports, nova emissora brasileira, se tornou o primeiro canal de TV aberta com conteúdo 100% esportivo. Em seu lançamento oficial, a empresa anunciou que adquiriu os direitos de transmissão de diversas modalidades, como campeonatos europeus de futebol, basquete brasileiro e internacional, atletismo e automobilismo. Mas, afinal, qual a relação da Xsports com a ESPN, que faz parte de um dos maiores grupos globais do mercado audiovisual?

Informações primárias apontaram uma relação comercial entre as emissoras para a estreia no mercado televisivo brasileiro. Entretanto, a ligação das duas marcas diz respeito a uma parceria firmada entre os dois canais. A ESPN não é dona ou tem participação na Xsports, que foi criada pelos empresários donos da Kalunga, empresa do ramo de papelaria e informática.

Paulo Garcia e José Roberto Garcia são os investidores por trás do novo canal esportivo da TV aberta brasileira. Na fundação do projeto, a Xsports acertou um acordo de parceria com a ESPN para o sublicenciamento de competições que serão transmitidas no canal.

José Roberto Garcia, dono da Xsports, afirmou que a parceria com a ESPN envolve os direitos de transmissão das principais ligas do futebol europeu, que passam a integrar a grade de programação da nova emissora. Premier League, La Liga, Serie A e Liga Portugal são transmitidas de forma regular pelo Grupo Disney no Brasil, donos dos canais ESPN.

Agora, a Xsports negociou para adquirir o sublicenciamento e passa a ter permissão de exibir os jogos em seu canal. O empresário ressaltou que a Bundesliga, campeonato alemão, foi o único negociado diretamente com a empresa para a transmissão das partidas na televisão aberta. Portanto, a ESPN não tem participação na gestão da Xsports.

Elenco da Xsports na cerimônia de lançamento do canal. (Foto: Marcelo Poli/Divulgação)

Elenco da Xsports

A emissora tem como principal voz das narrações o jornalista Milton Leite, que construiu sua carreira na TV Globo e deixou o canal em agosto de 2024, além de passagem pela ESPN. O narrador terá a companhia de outros nomes como Elaine Trevisan, Álvaro José, Dudu Monsanto e José Neto.

No comentários, destaque para Mauro Beting, que também atua na TNT Sports, SBT e Jovem Pan. O jornalista e escritor terá o filho, Gabriel Beting, como companheiro no elenco de comentaristas, que ainda conta com Raí Monteiro, Danilo Castro, ex-jogador de basquete e comentarista da modalidade na casa, Rodrigo Lazarini e o ex-jogador Cristian Baroni, que atuou por clubes como Corinthians e Grêmio.

Dunga, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, também passa a integrar a equipe da Xsports, mas ainda sem definição sobre suas participações em transmissões.