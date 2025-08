Real Madrid volta aos treinos e terá apenas um amistoso de pré-temporada

O elenco do Real Madrid se reapresentou nesta segunda-feira (4) para o começo da pré-temporada. Com duas semanas para a estreia de La Liga, a equipe de Xabi Alonso jogará com o WSG Tirol, em Innsbruck, na Áustria, antes de enfrentar o Osasuna no dia 19 de agosto, pela primeira rodada, como previsto na tabela da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O WSG Tirol receberá o 15 vezes campeão da Champions em seu estádio, que tem capacidade para 17 mil espectadores, no dia 12 de agosto, às 19h. O clube disputa a Bundesliga austríaca e será o adversário no compromisso de preparação do clube merengue para a temporada.

continua após a publicidade

O Real Madrid teve menos de um mês de férias e fará uma pré-temporada de apenas 15 dias, período muito menor que o recomendado por especialistas. Os Merengues solicitavam o adiamento da partida por conta do curto prazo de preparação devido à participação no Mundial de Clubes.

Diretor de Competições da Federação Espanhola, José Alberto Peláez não vê motivos para a petição do Real Madrid. O clube espanhol pretendia iniciar sua jornada na La Liga contra o Oviedo, no dia 24 de agosto, em jogo válido pela 2ª rodada da competição.

continua após a publicidade

Time do Real Madrid comemorando o gol, durante o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O mandatário justifica que não há uma circunstância de força maior para o adiamento da estreia do Real Madrid na La Liga. O clube espanhol estava ciente da existência do Mundial de Clubes, que estava previsto no calendário da equipe com antecedência.

Preparação e janela de transferências do Real Madrid para 2025/26

Diante da decepção da última temporada, sem os principais títulos, o Real Madrid desembolsou 178 milhões de euros (R$ 1,15 bilhão na cotação atual) em quatro reforços neste mercado: Dean Huijsen (Bournemouth), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Álvaro Carreras (Benfica) e Franco Mastantuono (River Plate). Desde 2019, os Merengues não gastavam tanto em uma mesma janela de verão, o que revela uma transição de gerações.

Além das recentes saídas de lendas do clube, como Luka Modric e Toni Kroos, a troca no comando técnico é decisiva para maiores investimentos e certa renovação no plantel do Real Madrid. Xabi Alonso possui um conceito de jogo de forte identidade, o que demanda jogadores específicos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.