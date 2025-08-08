Rodrygo está próximo de deixar o Real Madrid. Clube e atleta intensificam movimentos em relação a uma possível saída do brasileiro durante a janela de transferências após o retorno da equipe aos treinamentos nesta semana.

continua após a publicidade

➡️ Lamine Yamal e Lewandowski são punidos pela Uefa por descumprirem regulamento antidoping

Com a chegada de Xabi Alonso, o atante perdeu espaço dentre os titulares do Real Madrid. Ainda assim, os espanhóis não pretendem se desfazer do brasileiro a qualquer custo e devem cobrar entre 70 a 80 milhões de euros (entre R$ 446 milhões e R$ 510 milhões) aos interessados no atacante.

Desta forma, o Olheiro Lance! separou cinco possíveis destinos para Rodrygo, considerando a vontade do jogador em atuar na ponta-esquerda e assumir papel de protagonista, além dos custos necessários para a transferência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Possíveis destinos de Rodrygo

Arsenal

O Arsenal já teria demonstrado interesse em contar com o brasileiro e, inclusive, consultado o Real Madrid sobre a situação do atacante no início de maio, segundo o jornal espanhol "Relevo". Os Gunners contrataram recentemente o centroavante Viktor Gyökeres e têm Bukayo Saka como astro na ponta-direita. Desta forma, Rodrygo chegaria para completar o trio de ataque titular e ser a principal opção pelo lado esquerdo, à frente de jogadores como Gabriel Martinelli e Leandro Trossard.

continua após a publicidade

Liverpool

Os Reds fazem uma janela de transferências histórica e podem ter o camisa 11 do Real Madrid como a "cereja do bolo". O clube já investiu 300 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões) em reforços, mas não deve parar por aí. Com o novo centroavante Hugo Ekitiké e o ídolo Mohamed Salah na ponta-direita, o Liverpool ainda procura um nome para assumir a ponta-esquerda e completar o ataque titular.

Chelsea

Terceiro clube da Premier League na lista, o Chelsea poderia buscar Rodrygo como oportunidade de mercado. Recentemente, os Blues contrataram o ponta-esquerda Jamie Gittens junto ao Borussia Dortmund; contudo, o jovem de 21 anos ainda tem status de promessa e vem de temporada irregular. Desta forma, o brasileiro chegaria ao sul de Londres como opção para assumir a titularidade de cara, à frente de nomes como Mykhaylo Mudryk.

Com provável saída do Real Madrid, Rodrygo desperta interesse de times da Europa (Damien Meyer/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.