Europeus repercutem nova proposta por Rayan, do Vasco: 'Será venda recorde'
Atacante cruz-maltino foi destaque em 2025
O nome de Rayan voltou a ganhar força no noticiário europeu. Destaque do Vasco em 2025, o atacante de 19 anos teve sua valorização destacada pelo jornal espanhol "As, que apontou o jogador como candidato a se tornar a maior venda da história do clube carioca.
Segundo a publicação, o jovem atacante despertou o interesse de diversos clubes da Europa ao longo da temporada, com menções a gigantes como o Bayern de Munique e, mais recentemente, ao Zenit. O clube russo, inclusive, já teria apresentado uma proposta de 31 milhões de euros (cerca de R$ 202 milhões), recusada pelo Vasco.
A diretoria cruz-maltina não pretende facilitar a saída de sua principal joia. De acordo com o jornal, o Vasco estipula valores próximos a 50 milhões de euros para negociar Rayan. Recentemente, o clube renovou o contrato do atacante até 2028 e elevou a multa rescisória para 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 521 milhões), estratégia que esfriou, ao menos momentaneamente, o assédio europeu.
Caso a negociação avance nesses patamares, Rayan superaria com folga as maiores vendas da história do Vasco. Até hoje, o recorde pertence a Paulinho, negociado com o Bayer Leverkusen por 18,5 milhões de euros, seguido por Andrey Santos, vendido ao Chelsea por 12,5 milhões.
Desempenho de Rayan justifica valores
Dentro de campo, os números ajudam a explicar o interesse. Rayan terminou a temporada como artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols, e balançou as redes 14 vezes no Brasileirão, ficando atrás apenas de nomes de peso como Vitor Roque, De Arrascaeta e Kaio Jorge.
O ano de 2025 também marcou sua consolidação no cenário internacional. No início da temporada, Rayan foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, anotou dois gols e teve papel decisivo na campanha, especialmente na vitória sobre o Chile.
Para o jornal espanhol, a evolução do atacante é evidente: crescimento físico, mais velocidade, confiança e poder de finalização. Com isso, Rayan deixa de ser apenas uma promessa e passa a ser tratado como um goleador pronto para voos mais altos — e para uma possível transferência histórica no futebol brasileiro.
