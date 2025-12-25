A Juventus anunciou que vai promover a exposição "The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity". Em tradução livre: A arte de uma lenda: Alessandro Del Piero através dos olhos da criatividade. A mostra estará no Juventus Museum, em Turim, na Itália, e ficará aberta ao público entre nos primeiros 12 dias do próximo janeiro.

Promovida em parceria com a Adidas, a exposição reúne dez pinturas, um busto e uma camisa pré-jogo especial, esta desenvolvida em parceria com a fornecedora de material esportivo. O uniforme, anteriormente lançado e também em homenagem a Del Piero, foi utilizado pela primeira vez pela equipe masculina da Juventus antes da partida contra a Roma, no último sábado.

A coleção seguirá sendo usada até o fim da temporada. Já a equipe feminina vestirá a camisa na final da Supercopa, contra a mesma Roma, em jogo marcado para 11 de janeiro.

As obras apresentadas retratam momentos específicos da trajetória de Alessandro Del Piero com a Juventus. Dentre elas está uma representação do jogo contra a Fiorentina em 10 de janeiro de 2006. Na ocasião, o ex-atacante marcou três gols e ultrapassou Giampiero Boniperti como maior artilheiro da história do clube.

O Juventus Museum integra o complexo do estádio do clube. Faz parte também das iniciativas institucionais do clube voltadas à preservação e apresentação da história da equipe.

Clube rejeita oferta de compra

As ações da Juventus subiram quase 14% nesta segunda-feira. Isso após a empresa Exor rejeitar uma oferta do grupo de criptoativos Tether. A companhia da Família Agnelli, que gere o clube, afirmou que não pretende vender nenhuma de suas ações na instituição do norte italiano.