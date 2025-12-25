Emprestado pelo Fluminense, Samuel Granada é destaque em Hong Kong

O atacante Samuel Granada, que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026, desfruta da nova fase que vive na carreira. Agora, emprestado ao Golik North District, de Hong Kong, o jogador passa por um momento de grande destaque no novo clube. Na atual temporada, ele marcou dez gols em 11 jogos e tem ajudado o time a se manter firme na briga pelo título do campeonato nacional.

— Estou me sentindo muito bem, feliz e cada vez mais com vontade de crescer e ajudar o Golik. É uma liga totalmente diferente das que joguei, mas as dificuldades são iguais. Eu digo isso porque você precisa se adaptar não somente ao futebol daqui, mas também ao país, à cultura. É dentro e principalmente fora de campo. Foi uma mudança forte. Mas eu soube respeitar o processo até poder desfrutar do bom momento que estou vivendo — comentou Samuel.

O Golik atualmente é o 3º colocado da Premier League de Hong Kong com 16 pontos, sete pontos atrás do líder Kitchee. Devido à pausa de fim de ano, o torneio só volta nos dias 14 e 15 de janeiro. Para Samuel, é o momento ideal para descansar e consertar os pontos fracos da equipe.

— Nosso objetivo é seguir brigando pelo título. Estamos seguindo de perto o Kitchee, que lidera, e temos consciência que não podemos tropeçar e deixá-los se distanciarem. Fomos bem na primeira parte da temporada e agora precisamos ajustar um ou outro ponto para voltar da pausa de fim de ano com tudo. Sabemos da nossa capacidade como elenco e temos condições de ganhar o título — concluiu.

Samuel Granada no Fluminense

Samuel Granada surgiu como um dos principais nomes da base do Fluminense em 2020, mas não conseguiu se firmar. O centroavante seis vezes entre os profissionais do Tricolor e marcou um gol.

