Com Hakimi em campo e Mbappé na plateia, Marrocos tem 'prova de fogo' na Copa Africana
Adversário do Brasil na Copa do Mundo busca classificação antecipada
Com Hakimi saudável e Mbappé nas arquibancadas, o Marrocos tem uma "prova de fogo" contra Mali, na 2ª rodada da Copa Africana de Nações. Adversário do Brasil na Copa do Mundo, a equipe comandada por Walid Regragui chega como favorita no principal torneio continental.
Principal nome de Marrocos, Hakimi, lateral-direito do PSG e um dos melhores da atualidade, deve fazer sua estreia na competição. O jogador desfalcou o clube francês nas últimas semanas por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, perdeu a 1ª rodada da Copa Africana de Nações na vitória de sua seleção sobre Comores, mas estará à disposição, segundo Regragui.
Um dos melhores amigos de Hakimi pelo período juntos no PSG, Kylian Mbappé estará presente no jogo entre Marrocos e Mali. O atacante do Real Madrid aproveita a folga de fim de ano concedida pelo Real Madrid para assistir ao seu ex-companheiro ao lado de sua família.
Na fase de grupos, o confronto entre Marrocos e Mali é tratado como uma espécie de "prova de fogo", uma vez que é o principal rival na chave. Uma segunda vitória classificaria a equipe de Walid Regragui de forma matemática para o mata-mata e mostraria mais uma vez a força da seleção semifinalista na Copa do Mundo de 2022.
Adversário do Brasil, Marrocos esbanja opção no elenco
Principal ameaça para o Brasil na Copa do Mundo, Marrocos esbanja opção no elenco, e Regragui fez mistério sobre quem utilizar contra Mali. No ataque, o treinador fez mistério sobre iniciar com Rahimi, do Al-Ain, El-Nesyri, do Fenerbahce, ou El Kaabi, do Olympiacos.
Embora Rahimi tenha desperdiçado um pênalti contra Comores, o centroavante é o 3º maior artilheiro da história do Al-Ain e foi o protagonista na conquista da Champions League da Ásia, em 2023/2024. Atualmenete na Turquia, El-Nesyri é o 8º maior goleador da história do Sevilla.
Um dos principais nomes do elenco é Brahim Díaz, que brilhou recentemente pelo Milan e foi chamado pelo Real Madrid após o fim do empréstimo com o clube italiano. Nascido na Espanha, o atleta optou por defender Marrocos e foi o autor do primeiro gol da seleção na Copa Africana de Nações. Em 16 partidas, o meia-atacante soma nove gols e duas assistências.
A única ausência será o zagueiro Saïss, que tem mais de 200 jogos pela Premier League, mas se machucou na estreia e foi substituído. Uma das melhores defesas do continente, Marrocos encara mais uma prova diante da 8ª melhor seleção africana, segundo o ranking da Fifa.
Desempenho de Marrocos após a Copa do Mundo
Desde o fim da Copa do Mundo de 2022, Marrocos sofreu apenas três derrotas somando todos os jogos disputados, sendo duas vezes para a África do Sul nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2024 e na própria Copa Africana de Nações, na fase de oitavas de final.
Ainda assim, Marrocos conquistou recentemente o Campeonato das Nações Africanas, disputados apenas com jogadores que atuam em seus países de origem, e a Copa das Nações Árabes. Nesse ciclo, a equipe de Regragui derrotou o Brasil por 2 a 1 em amistoso disputado em 2023.
