imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com Hakimi em campo e Mbappé na plateia, Marrocos tem 'prova de fogo' na Copa Africana

Adversário do Brasil na Copa do Mundo busca classificação antecipada

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/12/2025
18:00
Brahim Díaz celebra gol de Marrocos sobre Comores, na Copa Africana de Nações
imagem cameraBrahim Díaz celebra gol de Marrocos sobre Comores, na Copa Africana de Nações (Foto: Paul Ellis/AFP)
  Mais Notícias

Com Hakimi saudável e Mbappé nas arquibancadas, o Marrocos tem uma "prova de fogo" contra Mali, na 2ª rodada da Copa Africana de Nações. Adversário do Brasil na Copa do Mundo, a equipe comandada por Walid Regragui chega como favorita no principal torneio continental.

Principal nome de Marrocos, Hakimi, lateral-direito do PSG e um dos melhores da atualidade, deve fazer sua estreia na competição. O jogador desfalcou o clube francês nas últimas semanas por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, perdeu a 1ª rodada da Copa Africana de Nações na vitória de sua seleção sobre Comores, mas estará à disposição, segundo Regragui.

Um dos melhores amigos de Hakimi pelo período juntos no PSG, Kylian Mbappé estará presente no jogo entre Marrocos e Mali. O atacante do Real Madrid aproveita a folga de fim de ano concedida pelo Real Madrid para assistir ao seu ex-companheiro ao lado de sua família.

Na fase de grupos, o confronto entre Marrocos e Mali é tratado como uma espécie de "prova de fogo", uma vez que é o principal rival na chave. Uma segunda vitória classificaria a equipe de Walid Regragui de forma matemática para o mata-mata e mostraria mais uma vez a força da seleção semifinalista na Copa do Mundo de 2022.

Adversário do Brasil, Marrocos esbanja opção no elenco

Principal ameaça para o Brasil na Copa do Mundo, Marrocos esbanja opção no elenco, e Regragui fez mistério sobre quem utilizar contra Mali. No ataque, o treinador fez mistério sobre iniciar com Rahimi, do Al-Ain, El-Nesyri, do Fenerbahce, ou El Kaabi, do Olympiacos.

Embora Rahimi tenha desperdiçado um pênalti contra Comores, o centroavante é o 3º maior artilheiro da história do Al-Ain e foi o protagonista na conquista da Champions League da Ásia, em 2023/2024. Atualmenete na Turquia, El-Nesyri é o 8º maior goleador da história do Sevilla.

Um dos principais nomes do elenco é Brahim Díaz, que brilhou recentemente pelo Milan e foi chamado pelo Real Madrid após o fim do empréstimo com o clube italiano. Nascido na Espanha, o atleta optou por defender Marrocos e foi o autor do primeiro gol da seleção na Copa Africana de Nações. Em 16 partidas, o meia-atacante soma nove gols e duas assistências.

A única ausência será o zagueiro Saïss, que tem mais de 200 jogos pela Premier League, mas se machucou na estreia e foi substituído. Uma das melhores defesas do continente, Marrocos encara mais uma prova diante da 8ª melhor seleção africana, segundo o ranking da Fifa.

Desempenho de Marrocos após a Copa do Mundo

Desde o fim da Copa do Mundo de 2022, Marrocos sofreu apenas três derrotas somando todos os jogos disputados, sendo duas vezes para a África do Sul nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2024 e na própria Copa Africana de Nações, na fase de oitavas de final.

Ainda assim, Marrocos conquistou recentemente o Campeonato das Nações Africanas, disputados apenas com jogadores que atuam em seus países de origem, e a Copa das Nações Árabes. Nesse ciclo, a equipe de Regragui derrotou o Brasil por 2 a 1 em amistoso disputado em 2023.

Regragui conversa com Aguerd na estreia de Marrocos na Copa Africana de Nações
Regragui conversa com Aguerd na estreia de Marrocos na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

